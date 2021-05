Tawarkan Paket Meeting, Mercure Makassar Tetap Kedepankan Prokes

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Meski pandemi covid-19 masih berlangsung hingga saat ini, namun roda perekonomian harus tetap berjalan.

Kegiatan bisnis kembali bergeliat namun perlu perhatikan protokol kesehatan yang berlaku agar tetap berjalan aman, lancar dan nyaman bagi kita semua.

Salah satu hotel di Kota Makassar yang menyasar pasar bisnis yaitu Mercure Makassar Nexa Pettarani menawarkan paket meeting dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Paket meeting yang ditawarkan antara lain paket Coffee Break mulai dari Rp125.000 nett per orang, Half Day Meeting mulai dari Rp200,000 nett per orang, Full Day Meeting Rp 280.000 nett per orang, dan Fullboard Meeting mulai dari Rp380.000 nett per orang.

Sedangkan untuk paket meeting, yang termasuk ruang pertemuan dan akomodasi atau Residential Fullboard Meeting ditawarkan seharga mulai Rp950.000 per orang untuk single occupancy dan mulai dari Rp650.000 nett per orang untuk sharing/double occupancy.

Assistant Director of Sales, Lady Tilova mengatakan bahwa masing-masing paket meeting tersebut sudah termasuk dengan biaya sewa ruangan, peralatan meeting standar seperti sound system, mic, screen dan LCD.

“Kami juga membatasi kapasitas ruangan dengan mengatur tata letak kursi dan meja agar tetap berjarak, menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk ruangan dan di setiap meja peserta meeting,” katanya.

“Tim kami rutin membersihkan ruangan serta peralatan meeting sebelum dan sesudah ruangan dan peralatan tersebut digunakan dengan menggunakan cairan disinfektan, serta tim kami juga selalu mengingatkan para tamu agar mengikuti aturan new normal yang berlaku di hotel kami”, tambahnya. (Mit)