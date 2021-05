Panda Makassar Uji Kesamaptaan Jasmani Calon Taruna -Taruni TNI AL

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Panitia Daerah (Panda) Makassar laksanakan uji kesamaptaan jasmani calon Taruna – Taruni TNI AL T.A. 2021 di Mako Lantamal VI, Kamis (27/05/2021)

Para peserta tes seleksi Calon Taruna-Taruni TNI AL TA 2021 Panda Makassar ini melaksanakan tes kesamaptaan jasmani meliputi Baterai A yaitu lari selama 12 menit, kemudian Baterai B yang terdiri dari push up, sit up, pull up dan shuttle run dan dilanjutkan Baterai C yakni tes renang serta test postur.

Sebelum melakukan tes kesamaptaan jasmani dimulai, para peserta tes terlebih dahulu melaksanakan pengukuran suhu tubuh dan tensi sesuai Protokol kesehatan Covid-19 oleh tim kesehatan Diskes Lantamal VI.

Tak lupa para calon Taruna – Taruni TNI AL Tersebut melakukan pemanasan dan peregangan otot yang dipandu Tim Test kesamaptaan jasmani Mako Lantamal VI untuk menghindari cidera serta hal lain yang tidak diinginkan pada saat melakukan test.

Asisten Personel (Aspers) Danlantamal VI Kolonel Laut (E) Dendy Chandra, S.T., mengatakan kesamaptaan jasmani dan postur yang baik serta ideal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta tes yang akan menjadi seorang Prajurit TNI AL

Rangkaian tes Kesamaptaan jasmani dan postur seleksi Taruna Taruni TNI AL TA.2021 Panda Makassar diikuti 37 peserta Calon Taruna dan 8 peserta Calon Taruni ujar Kolonel Laut (E) Dendy Chandra, S.T.,

Turut hadir mengawasi jalannya kegiatan tersebut, Asintel Danlantamal VI Kolonel Laut (E) Sadikin Rijali , serta seluruh panitia test kesamaptaan jasmani Taruna – Taruni Panda Makassar. (rls).