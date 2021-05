Tampil Lebih Gagah, Asmo Sulsel Segera Luncurkan All New CB 150R Streetfire

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Guna memenuhi hasrat para pecinta motor sport Honda di tanah Sulawesi, Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon dengan bangga akan meluncurkan varian terbaru sepeda motor sportnya All New Honda

CB 150R Streetfire.

Peluncuran ini akan digelar secara Live Virtual di Instagram dan Facebook Hondajagoanku pada Sabtu, 29 Mei 2021 pukul 20.00 WITA.

Gelaran virtual launching akan dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Natinson dan Stand Up Comedyan Zaka Ribo. Selain itu, kegiatan launching juga akan diwarnai dengan Fashion Street talks bersama Ojan Jroot dan Modification Talks bersama Muslim Rims.

Selain itu, Asmo Sulsel akan berikan hadiah spesial kepada Bro and Sist melalui kuis interaktif berhadiah Helm Exclusive Honda, Jacket Exclusive, Sepatu kece, Camera InstaX Mini 9, serta voucher belanja. Pada moment virtual launching ini, Asmo Sulsel juga hadirkan promo Potong tenor 4x Hemat hingga 5,8 juta rupiah untuj pembelian All New CB 150R Streetfire.

Kepala wilayah Astra Motor Sulsel Thamsir Sutrisno mengatakan Honda selalu berupaya memberikan produk terbaik yang berkualitas serta dapat menunjang aktivitas sehari-hari penggunanya, dan tentunya juga layanan purna jual yang terbaik bagi masyarakat.

Kali ini, Asmo Sulsel akan meluncurkan varian terbaru All New CB 150 R yang melalui live virtual untuk memenuhi hasrat para pecinta motor sport Honda.

“Bro and Sist yang mengikuti live virtual launching akan berkesempatan mendapatkan beragam hadiah menarik.

Bersamaan dengan virtual launching All New Honda CB 150R Streetfire, konsumen juga dapat mengunjungi Virtual Exhibition dengan mengakses website hondajagoanku-expo.com. Catat tanggalnya, jangan sampai melewatkan keseruannya, sampai jumpa di virtual launching Sabtu besok”, ungkap Thamsir.

All New CB150R Streetfire hadir dengan varian warna Macho Black dan Stinger Red Black yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Makassar Rp 30.220.000.

Untuk melengkapi pilihan berkendara penggunanya, All New CB150R Streetfire juga memiliki varian Special Edition (SE) yang dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Makassar Rp 30.920.000.

Varian Special Edition hadir dengan tiga varian warna matte yaitu Fury Matte Red, Raptor Matte Black, and Armored Matte Grey. (rls).