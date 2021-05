T SJAM Berikan Promo THR, Begini Caranya

MAKASSAR,UPEKS – Memasuki bulan Mei 2021,bertepatan dengan bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri, PT. Suracojaya Abadimotor (SJAM) main dealer Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat kembali menghadirkan promo Terbaik di Hari Raya (THR).

Manager Promosi Yamaha Sulselbar PT SJAM, Erlangga Robby Tendean mengatakan, promo ini merupakan kelanjutan dari promo April, bulan lalu.

Promo tersebut berlaku untuk semua skutik andalan Yamaha yakni Freego, All New Aerox 155 Connected, Gear 125, Fino dan Allah New NMAX 155 Connected.

Pilihan promo yang di maksud Erlangga, seperti uang muka (DP) mulai 10 persen, cicilan yang diberikan bisa sampai empat tahun atau 48 bulan, konsumen juga bisa mendapatkan potongan cicilan sampai lima bulan.

Selain itu, kata dia, konsumen juga berkesempatan mendapatkan cashback, voucher plus diskon yang hemat hingga Rp5 juta.

Lebih lanjut, untuk memacu penjualan unit-unit Yamaha, pihaknya menyasar kantor-kantor pemerintahan dan swasta.

“Kami juga akan fokus pada pengadaan unit-unit Yamaha ke kantor-kantor pemerintahan dan swasta, supaya pelayanan service kunjung Yamaha juga bisa maksimal,” jelasnya.

“Jadi buruan, jangan sampai ketinggalan promo Mei Yamaha. Segera miliki motor Yamaha menuju kemenangan,” ajaknya saat promosi.