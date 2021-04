WOW, LUAR BIASA! Siswa SDN 1 Lalebata Palopo Juara Lomba Menulis Surat Remaja Tingkat Nasional, akan Diutus ke Swiss

Siswi SDN 1 Lalebata Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nur Eka Syahrina Ramadhani Basyar saat bersama dengan Wali Kelasnya Nurjannah dan Perwakilan Disdik Kota Palopo, Surianti juga, salah satu juri di ajang lomba ini saat menerima hadiah. –foto; ist–

JAKARTA, Upeks.co.id – Prestasi luar biasa dan membanggakan dicapai siswi SDN 1 Lalebata Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nur Eka Syahrina Ramadhani Basyar.

Ia berhasil ditetapkan sebagai pemenang Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2021 untuk remaja berusia maksimal 15 tahun yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi Informatika Kominfo) Republik Indonesia bekerjasama dengan Perhimpunan Pos Sedunia atau Universal Postal Union (UPU) yang ditetapkan di Jakarta, Kamis, 9 April 2021.

Atas keberhasilannya tersebut, Eka, sapaan akrab siswi SDN 1 Lalebata ini, berhak menghadiri sidang tahunan UPU di Bern, Swiss mendatang.

Keberhasilan Eka tersebut melalui seleksi yang cukup ketat. Ada delapan Dewan Juri yang menilai pada tahap kedua atau validasi lomba MSRN 2021 ini.

Kedelapan Dewan Juri tersebut, di antaranya Berthold DH Sinaulan (Penulis); Kity Karenisa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud); Dien Rovita (Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Indonesia); Harumi Manik Ayu Yamin (Program Studi Bahasa Inggris Universitas Indonesia); Samuel Rachmawan (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional); Tika Wibisono (Psikolog); Shaquilla Rahmadina (Pemenang 2 Lomba Menulis Surat Lomba Menulis Surat Remaja UPU Internasional Tahun 2017); dan Eko Wahyuanto (Koordinator Prangko dan Filateli).

Dari 10 surat yang terpilih untuk penjurian tahap kedua dan validasi yang berlangsung dari tanggal 7-8 April 2021, untuk juara kedua diraih Hafizhah Naahira Putri (SMP IT Bina Amal, Semarang), Juara III oleh Alicia Wibowo (Focus Independent School, Surakarta, Jawa Tengah), juara harapan I diraih oleh Priska Mesy Ranata dari SMPN 1 Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah.

Sementara juara harapan II diperoleh oleh Leonardo Putra (SMP Indonesia Creative School, Pekan Baru, Riau), dan juara harapan III adalah Khusnul Khotimah (MTs Negeri 1 Jombang, Jombang, Jawa Timur).

Keberhasian Eka tersebut, memang patut diacungi jempol. Karena, berhasil mengalahkan saingannya yang sudah duduk di bangku sekolah tingkat pertama dalam lomba yang digelar dari rangkaian partisipasi Indonesia pada 50th International Letter-Writting Competition for Young People 2021 yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pos Sedunia/Universal Postal Union (UPU) bertemakan ”Write a letter to a family member about your experience with COVID-19”.

Wali Kelas Nur Eka Syahrina Ramadhani Basyar, Nurjanah, yang turut mendampinginya ke Jakarta kepada PALOPOPOS.CO.ID, Kamis, 9 April 2021, mengatakan cukup berbangga atas pencapaian itu.

”Prestasi luar biasa. Kami bersyukur atas keberhasilan ini,” katanya seraya mengatakan ini tidak terlepas dari motivasi yang selalu disampaikan kepala SDN 1 Lalebata.

Kepala SDN 1 Lalebata, Zainuddin, S.Pd.,M.M. sebelumnya memang sudah optimis siswanya akan berhasil juara pada lomba tersebut.

“SDN 1 Lalebata sudah sering mengikuti lomba-lomba tingkat nasional. Kami optimis juara. Kami bangga atas prestasi ini,” ujar Zainuddin.

Menurutnya, walaupun pandemi seperti saat ini, semangatnya tetap ada untuk belajar. Sehingga ia mampu menunjukkan prestasinya di tingkat nasional.

Menurutnya, pihak sekolah hanya membantu menempa bakat dan kemampuan Eka. Dorongan dan partisipasi orang tua juga luar biasa.

“Kami berterima kasih kepada orangtua siswa telah mempercayakan anaknya untuk belajar di SDN 1 Lalebata,” sebutnya.

Disebutkan, Nur Eka Syahrina Ramadhani Basyar merupakan murid kelas VI, SDN 1 Lalebata. Ia merupakan putri pasangan dr Basyar dan dr Risna Rajab.

Eka sendiri, ke Jakarta, selain di dampingi Wali Kelasnya, Nurjanah juga Perwakilan Disdik Kota Palopo, Surianti. Eka terbang ke Jakarta Rabu, 7 April 2021.

Sebelumnya, Eka melenggang ke Jakarta, setelah berhasil bersaing 2.229 peserta lomba yang mengikuti seleksi.

Pada penjurian Tahap Pertama Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2021 dilaksanakan 29–31 Maret 2021, Eka berhasil masuk 10 besar dan satu-satunya dari Indonesia Timur.

Panitia menerima sebanyak 2.229 surat dari peserta di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, 10 nama berhasil mengikuti penilaian tahap kedua/validasi pada hari Rabu–Jumat, 7-9 April 2021 di Jakarta. Dan, Nur Eka Syahrina Ramadhani Basyar pun berhasil meraih juara pertama. Selamat! (rls/pp)

Pemenang Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2021:

Juara I:

Nur Eka Syahrina Ramadhani Basyar (SDN 1 Lalebbata, Palopo, Sulawesi Selatan)

Juara II:

Hafizhah Naahira Putri (SMPIT Bina Amal, Semarang)

Juara III:

Alicia Wibowo (Focus Independent School, Surakarta, Jawa Tengah)

Juara Harapan I:

Priska Mesy Ranata (SMPN 1 Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah)

Juara Harapan II:

Leonardo Putra (SMP Indonesia Creative School, Pekan Baru, Riau)

Juara Harapan III:

Khusnul Khotimah (MTs Negeri 1 Jombang, Jombang, Jawa Timur)