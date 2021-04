Whiz Prime Hasanuddin Tawarkan Paket Buka PuasaAllYou Can Out

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Menyambut bulan suci Ramadhan, Whiz Prime Hasanuddin Makassar akan menyediakan penawaran istimewa dari paket berbuka puasa hingga promo menginap serta kegiatan berbagi terhadap sesama di momen penuh keberkahan ini.

Nikmati pengalaman menginap yang nyaman selama Ramadhan dengan promo kamar bertajuk “Berkah Ramadhan Room Package” dengan harga mulai dari Rp 280.000 Nett/Kamar/Malam.

Para tamu sudah mendapatkan sahur atau sarapan pagi untuk dua (2) orang serta gratis Ta’jil, gratis WiFi dan fasilitas lainnya. Paket kamar ini berlaku untuk periode menginap 12 April – 11 Mei 2021.

Tahun ini, Whiz Prime Hasanuddin Makassar menyediakan “Paket Buka Puasa All You Can Eat” di hotel yang ditawarkan dengan harga mulai Rp 55.000/orang.

Para tamu juga dapat menikmati berbagai menu Indonesia dengan hidangan khas Makassar, dari makanan pembuka, ta’jil, hidangan utama, minuman segar, hingga tersedianya menu BBQ yang lezat.

Salah satu menu Ta’jil khas Makassar yang disajikan di Whiz Prime Hasanuddin Makassar yaitu Bassang – bubur yang terbuat dari jagung ketan dengan citarasa manis dan dihidangkan panas.

Menu berbuka puasa all-you-can-eat ini dapat dinikmati di Malino Restaurant lantai 3 di Whiz Prime Hasanuddin Makassar.

Selain itu, tersedia juga aneka jajanan pasar di Ta’jil Corner di area lobi hotel sebagai fasilitas kepada para tamu saat tiba waktunya berbuka puasa.

“Sesuai tema tahun ini, Berkah Ramadhan, Whiz Prime Hasanuddin diharapkan selalu konsisten berbagi keberkahan dengan memberi pelayanan terbagi bagi para tamu serta menyediakan berbagai promosi menarik selama bulan Ramadhan . Diharapkan memberikan manfaat bagi semua orang” jelas , Moch. Ikhsan R. F. ,

General Manager Whiz Prime Hasanuddin Makassar.

Momen bulan suci Ramadhan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk berbagi terhadap sesama. Whiz Prime Hasanuddin Makassar akan mengadakan program “Jumat Berkah”,

Ini salah satu bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari hotel untuk membagikan ta’jil kepada para pengendara yang melintas di sekitar hotel.

Whiz Prime Hasanuddin, sebagai salah satu hotel jaringan milik Intiwhiz Hospitality Management juga masih konsisten dan terus melakukan pembaharuan untuk penerapan standar protokol kesehatan dengan kampanye We Prioritize Your Health.

Dengan demikian, para tamu dapat menikmati suasana berbeda bulan Ramadhan tahun ini dengan nyaman dan aman selama menginap maupun berbuka puasa di hotel.

Protokol kesehatan secara umum meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan wajib mengenakan masker untuk semua orang baik tamu maupun karyawan sebelum memasuki area hotel, disinfeksi dan pembersihan hotel secara menyeluruh dan penerapan jaga jarak fisik di seluruh area hotel.

Area publik seperti restoran dan ruang pertemuan juga mengikuti protokol kesehatan, seperti mensterilisasi peralatan makan dan pertemuan, menjaga jarak di dalam ruangan, dan pembersihan ruangan secara menyeluruh sebelum melakukan kegiatan.

Hotel juga sudah dilengkapi sertifikat CHSE (Clean, Health, Safety and Environment) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (rls).