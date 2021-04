Telkomsel Siaga Ajak Masyarakat Maksimalkan Pengalaman Aktivitas Digital

Jakarta, Upeks.co.id — Telkomsel siap memastikan ketersediaan kualitas jaringan dan layanan yang prima demi menghadirkan pengalaman digital untuk #BukaPintuKebaikan bagi masyarakat di setiap aktivitas dan kegiatan ibadah yang dilakukan sepanjang Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1442 H. Kesiapan tersebut diwujudkan dengan secara konsisten dan berkelanjutan untuk melakukan pengamanan dan pemantuan operasional jaringan khususnya layanan broadband yang difokuskan di wilayah dengan potensi lonjakan trafik komunikasi yang tinggi, serta optimalisasi titik layanan pelanggan di berbagai saluran digital.

Direktur Network Telkomsel Nugroho mengatakan, “Keluarga besar Telkomsel mengucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan bagi seluruh umat muslim di Indonesia. Di momen yang baik ini, Telkomsel sebagai digital connectivity enabler berkomitmen untuk menghadirkan layanan bernilai tambah yang diharapkan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus terhubung bersama orang-orang terdekat dan tetap nyaman dalam menjalin silaturahmi melalui pemanfaatan akses teknologi digital terdepan dari Telkomsel. Hal tersebut kami upayakan melalui rangkaian upaya pengamanan jaringan dan optimalisasi pelayanan yang difokuskan dilakukan mendampingi masyarakat dalam menjalani Ramadan dan Idulfitri tanpa kehilangan esensinya, di tengah masa pandemi yang masih berlangsung.”

Pengamanan Jaringan Broadband untuk Konektivitas Digital yang Prima

Pada RAFI tahun ini, pengamanan operasional jaringan Telkomsel sebagai antisipasi lonjakan trafik komunikasi khususnya akses broadband untuk konektivitas digital akan difokuskan di wilayah residensial, rumah ibadah, rumah sakit penanganan COVID-19, titik transit transportasi seperti bandara, terminal bus, pelabuhan, jalur penyaluran logistik, serta area spesial lainnya seperti pusat pelayanan publik. Secara keseluruhan, optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan tersebut akan difokuskan di 554 point of interest (POI) di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 255 area residensial, 21 rumah sakit rujukan COVID-19, 43 area transit transportasi utama (bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan), 196 area spesial seperti pusat pelayanan publik dan pusat perbelanjaan, 32 area jalur transportasi dan logistik, serta 7 rumah ibadah besar.

Telkomsel memperkirakan akan tetap terjadi pergerakan yang cukup signifikan pada trafik komunikasi di momen RAFI 2021 jika dibandingkan dengan hari normal di 2021. Trafik layanan broadband diprediksi akan tumbuh sebesar 8,54%, sedangkan trafik layanan panggilan suara dan SMS diproyeksi akan mengalami peningkatan sebesar 3,14% dan 2,95%. Proyeksi tersebut terutama didasari dengan semakin cepatnya perubahan perilaku masyarakat dalam mengadopsi pemanfaatan layanan digital untuk mendapatkan kemudahan dan pengalaman lebih dalam menjalani aktivitas keseharian, khususnya di tengah pandemi COVID-19.

Memahami hal tersebut, Telkomsel secara proaktif telah menjalankan berbagai upaya penguatan kualitas dan kapasitas jaringan dengan mengoperasikan tambahan 63 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) dan menambah kapasitas internet capacity menjadi 8,07 Tbps. Selain itu, hingga April 2021, Telkomsel juga telah menggelar tambahan 263 unit BTS 4G/LTE baru, sehingga secara keseluruhan Telkomsel kini telah mengoperasikan lebih dari 236.000 unit BTS yang sebagian besarnya telah didukung teknologi broadband 3G dan 4G/LTE. Selain itu, lebih dari 50 kota/kabupaten di Indonesia juga telah terlayani layanan VoLTE.

Selain mematangkan infrastruktur di titik-titik dengan potensi pertumbuhan trafik komunikasi yang siginfikan, Telkomsel juga telah menjalankan uji jaringan (drive test) untuk memastikan kualitas dan kestabilan dari jaringan broadband Telkomsel secara merata dan kontinu di seluruh titik populasi di penjuru negeri. Pada uji jaringan tahun ini, total jarak tempuh dari inisiatif pengujian jaringan tersebut mencapai 15.135 km yang meliputi 57 ruas tol termasuk sejumlah ruas yang baru beroperasi di seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan kegiatan uji jaringan tersebut, secara umum Telkomsel mencatatkan hasil “BAIK” di tiap parameter performa.

Persiapan Telkomsel dalam menyediakan jaringan yang prima di RAFI tahun ini pun dilengkapi dengan aktivitas pengamatan dan penanganan jaringan yang mayoritas dilakukan secara virtual. Implementasi virtual monitoring dijalankan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengawasan jaringan, berkaca dari inisiatif serupa yang sudah dijalankan pada RAFI 2020 lalu. Selain itu, virtual monitoring juga menjadi salah satu penguat transformasi digital Telkomsel sebagai leading digital telco company untuk menerapkan cara kerja baru dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif dan agile.

Untuk segenap tim yang harus bertugas dengan kehadiran secara langsung, Telkomsel juga telah memberlakukan sistem pembagian waktu kerja serta membekali mereka dengan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja sesuai standar protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh insan Telkomsel sekaligus menginspirasi para pelaku industri untuk menerapkan standar protokol kesehatan yang sesuai dalam proses bekerja, serta sebagai salah satu bentuk dukungan bagi pemerintah dalam mengarahkan penyesuaian kegiatan operasional di industri yang sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19.

“Kami terus berharap, upaya pengamanan kualitas jaringan yang telah dilakukan Telkomsel dapat mendukung masyarakat yang akan menjalani momen RAFI tahun ini secara khusyuk dengan tetap mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Telkomsel akan secara konsisten memastikan kenyamanan pengalaman silaturahmi dan kegiatan ibadah masyarakat di momen RAFI ini tetap terjaga dengan dukungan konektivitas digital berteknologi terkini dari Telkomsel,” kata Nugroho menambahkan.

Optimalisasi Saluran Digital untuk Jaminan Ketersediaan Produk dan Layanan

Telkomsel berkomitmen memperkuat upayanya untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi produk dan layanan hingga melakukan aktivasi produk Telkomsel pada RAFI tahun ini. Maka dari itu, Telkomsel mengajak pelanggan untuk lebih memanfaatkan pusat layanan dan saluran produk digital yang tersedia di berbagai platform yang terus dioptimalkan oleh Telkomsel dari waktu ke waktu. Pelanggan bisa mengakses pusat layanan di Call Center 188, aplikasi MyTelkomsel, situs www.telkomsel.com<http://www.telkomsel.com>, email [email protected]<mailto:[email protected]>, serta akun resmi Telkomsel di LINE (@Telkomsel), WhatsApp (Telkomsel Virtual Asisten), Facebook Messenger (Telkomsel), Telegram (@telkomsel_official_bot), dan Twitter (@Telkomsel).

Direktur Sales Telkomsel Hendry Mulya Syam lebih lanjut menjelaskan “Sejak beberapa tahun terakhir, Telkomsel secara konsisten telah melakukan transformasi yang mengedepankan pemanfaatan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan memaksimalkan layanan berbasis aplikasi termasuk mendorong kehadiran akses layanan pelanggan di saluran digital, diharapkan pengalaman gaya hidup digital masyarakat Indonesia akan semakin setara dan merata, termasuk dalam menjalani aktivitas keseharian di momen RAFI tahun ini.”

Bagi pelanggan yang ingin melakukan aktivasi produk dan layanan, Telkomsel menjamin ketersediaan produk selama RAFI 2021 melalui penguatan sinergi dengan mitra Telkomsel Authorized Partner, reseller/merchant, serta mitra modern channel (perbankan dan e-commerce). Hal tersebut salah satunya juga diwujudkan melalui program Tukar Kartu ke 4G yang memberikan kemudahan lebih bagi pelanggan dalam mengganti kartu SIM non 4G ke uSIM 4G, baik itu secara online melalui layanan mitra e-commerce maupun offline di GraPARI dan mitra outlet terdekat. Selain itu, pelanggan kini juga bisa mendapatkan berbagai produk Telkomsel di aplikasi Gojek berkat kehadiran lebih dari 24.000 mitra reseller/outlet Telkomsel di wilayah layanan operasional GoShop.

Optimalisasi pelayanan pelanggan pun tidak hanya dijalankan di saluran digital. Telkomsel memastikan bahwa seluruh GraPARI di Indonesia tetap beroperasi normal selama RAFI 2021 dengan penyesuaian jam operasional serta menjalankan protokol kesehatan yang berlaku demi memberikan rasa aman dan kenyamanan baik bagi petugas layanan maupun pelanggan yang akan saling berinteraksi secara langsung guna mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan Telkomsel.

Program Loyalitas dan Promo Paket Layanan Digital bagi Pelanggan Setia

Untuk pelanggan setia, Telkomsel menghadirkan sejumlah loyalty program untuk semua pelanggan melalui beragam program penawaran seperti promo pembelian paket Telkomsel cashback sampai 70% di aplikasi MyTelkomsel melalui beragam mitra pembayaran digital, bundling promo smartphone bekerja sama dengan sejumlah mitra device, program diskon belanja online dan e-parcel yang berkolaborasi bersama para mitra e-commerce, serta penawaran spesial kuota unlimited yang akan memaksimalkan pengalaman gaya hidup digital pelanggan selama momen Ramadan tahun ini.

Guna memberikan kenyamanan bernilai tambah lainnya, Telkomsel juga menghadirkan sejumlah promo khusus untuk beragam layanan digital demi menemani keseruan pelanggan melewati momen Ramadan dan Idulfitri walau harus beraktivitas dari rumah. Promo tersebut meliputi paket kuota data MAXstream dengan bundling berlangganan akses layanan video on demand (HBO GO, Disney+ Hotstar, Mola TV, VIDIO, WeTV IFLIX, dan beragam konten video dan film dari mitra penyedia layanan video on demand lainnya). MAXstream juga menyajikan keseruan nonton 1 hari 1 film bergenre religi selama 30 hari selama Ramadan.

Bagi pengguna layanan mobile gaming, Telkomsel juga memberikan paket kuota tambahan, spesial diskon dan bonus fitur item diamond aplikasi game tertentu untuk setiap pembelian voucher game, serta ribuan hadiah dari kompetisi game online yang akan dihadirkan selama Ramadan. Semua layanan di atas bisa dinikmati melalui aplikasi MyTelkomsel yang dapat diunduh melalui Google Play Store dan App Store.

Hendri menambahkan, Telkomsel juga menghadirkan sejumlah aktivitas bagi pelanggan setia untuk selalu #BukaPintuKebaikan di momen Ramadan dan Idulfitri kali ini dengan melakukan donasi melalui Telkomsel POIN bagi masyarakat yang membutuhkan serta penanggulangan pandemi COVID-19 yang bekerja sama dengan sejumlah mitra donasi seperti BenihBaik.com, Kitabisa.com, serta kolaborasi bersama QuranBest.

Program Corporate Social Responsibility Telkomsel

Telkomsel pun semakin memaknai Ramadan tahun ini dengan terus mendorong kemanfaatan perusahaan untuk dapat membantu mengatasi masalah sosial ekonomi dan menciptakan nilai tambah bagi bangsa Indonesia khususnya di masa yang penuh tantangan seperti saat ini. Telkomsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sepanjang Ramadan dan Idulfitri 1442 H akan melakukan serangkaian momen berbagi kebahagiaan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan bantuan kepada 2.600 anak yatim dan duafa, 260 yayasan dan masjid, 26 masjid agung, 2.600 tenaga kesehatan, serta 260 paket dana usaha untuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

“Kami berharap, berbagai upaya yang telah dilakukan Telkomsel dapat memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi pelanggan dalam menjalankan ibadah dan melakukan berbagai aktivitas di bulan Ramadan, serta saat memperingati Idulfitri nanti. Mari, kita melanjutkan apa yang sudah ditunaikan tahun lalu, yaitu menjalani RAFI dengan meningkatkan nilai dan aktivitas ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan memperbanyak silaturahmi melalui pemanfaatan teknologi digital,” kata Nugroho menutup.(rls)