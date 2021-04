Sambut Q2 dan Bulan Suci Ramadan, Kalla Group Hadirkan Program Menarik

Makassar, Upeks.co.id–Kalla Group mencatatkan performance yang positif sepanjang Q1 sejalan dengan perekonomian Indonesia yang kian Membaik. Performa ini didukung oleh pencapaian Kalla Toyota yang meningkat karena adanya insentif pajak PPNBM yang diterapkan oleh Pemerintah per Maret 2021.

Di sektor otomotif, penjualan untuk wilayah Kalla Toyota meliputi Sulsel, Sulbar, Sultra, dan Sulteng menunjukkan peningkatan signifikan. Pada bulan Maret lalu, penjualan meningkat drastis dikarenakan adanya insentif Pajak PPnBM yang diterapkan oleh pemerintah. Kalla Toyota berhasil memanfaatkan momen ini dengan memberikan program terbaik bagi pelanggan setianya.

Sulsel kemudian menjadi wilayah yang menyumbang penjualan terbesar Kalla Toyota. Di Sulsel, Toyota mencatakan penjualan sebesar 954 unit dengan market share sebesar 32,66%. Selain itu, Sulteng juga menyumbang persentase penjualan yang cukup tinggi dengan market share sebesar 40,4%.

Market di Kota Makassar juga menunjukkan pertumbuhan signifikan bulan Maret lalu. Penjualan Toyota naik menjadi 307 unit dari bulan sebelumnya yang hanya 207 unit untuk wilayah Makassar. Hal ini tidak telepas dari program menarik yang Kalla Toyota hadirkan. Tak hanya program sales, program aftersales juga hadir memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan berkendara menggunakan Toyota.

“Mendukung pencapaian Kalla Group di Quartal 1 dan momen Ramadan, maka Q2 kami buka dengan berbagai penawaran spesial dari Kalla Toyota, program khas Ramadan dari Kalla Inti Karsa dan Yayasan Hadji Kalla. Semoga program ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat selama Ramadan,” pungkas Hariyadi Kaimuddin selaku Marketing & Business Development Director Kalla Group.

Kalla Toyota Hadirkan Promo Lebaran Bah-Agya Bersama Calya-n dan Spesial PPNBM

Memasuki bulan suci Ramadan, Kalla Toyota menghadirkan program “Lebaran Bah-agya Bersama Calya-n”. Program ini memberikan kemudahan bagi pelanggan membawa pulang Toyota impian dengan DP mulai 20 jutaan rupiah. Selain itu, Kalla Toyota juga memberi promo angsuran ringan mulai 2 jutaan rupiah. Selain itu, program PPnBM 0% juga masih diberlakukan di bulan April ini.

Pelanggan akan mendapatkan berbagai keuntungan spesial berupa gratis aksesoris, compliment Covid-19, welcome pack, voucher part body paint / coating, biaya jasa servis berkala, hingga jaminan asuransi selama satu tahun. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan grandprize berupa satu unit Benelli Motobi 152, dan satu unit Toyota Agya yang akan diundi di Juni 2021 mendatang.

Selain itu, juga hadir program “Spesial PPnBM Bersama Toyota” untuk unit Toyota New Venturer, dan Toyota New Kijang Innova. Kalla Toyota menghadirkan DP mulai 20% dengan angsuran mulai 6 jutaan rupiah. Program ini termasuk gratis biaya jasa dan part, voucher body and paint / coating, dan subsidi trade in.

Aftersales Toyota juga tidak mau ketinggalan memberikan promo menariknya. Perawatan kendaraan yang rutin dilakukan dapat membuat pengendara merasa aman dan nyaman. Kalla Toyota menghadirkan program “Body Repair Ramadan Peduli”. Sejak dari bulan April hingga Juni 2021 mendatang, program ini hadir memberikan diskon spare part 5% hingga 1,5 juta rupiah khusus untuk pengerjaan body and paint Toyota Avanza, Veloz, Calya, Rush, Fortuner, Sienta, dan Innova. Selain itu, Kalla Toyota juga memberikan diskon jasa up to 30% khusus untuk pengerjaan poles dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Kalla Toyota juga menghadirkan program bertajuk Customer Loyal Back to Kalla Toyota (CLBK).. Pelanggan berkesempatan mendapatkan benefit spesial mulai dari gratis oli, diskon jasa hingga 30%. Dengan melakukan servis berkala di bengkel resmi Kalla Toyota, pelanggan akan mendapatkan pilihan promo gratis 2 liter oli apabila melakukan pembelian servis paket TMO synthetic, oil filter, gasket engine oil, TMO brake cleaner dan TMO disinfectant yang bisa didapatkan mulai dari harga Rp486.900. Selain gratis 2 liter oli, ada pula promo diskon jasa hingga 30% dan 1 liter oli bagi pelanggan yang melakukan pembelian paket servis TMO full syntetic, oil filter dan gasket engine oil mulai dari harga Rp607.000.Program CLBK berlaku sepanjang April 2021 mendatang.

Fajriaty Muhammadiah selaku Marketing and Customer First General Manager Kalla Toyota menambahkan bahwa Kalla Toyota berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di area bengkel. Kalla Toyota memberikan layanan desinfektan area bengkel secara berkala. “Layanan Aftersales Kalla Toyota dilengkapi dengan tenaga teknisi yang tersertifikasi internasional. Pelanggan tidak perlu khawatir untuk melakukan perawatan kendaraan Toyota di bengkel resmi Kalla Toyota. Setelah melakukan servis, mobil pelanggan juga akan disemprotkan desinfektan agar tetap terhindar dari virus dan bakteri,” tuturnya.

Mal MaRi dan NIPAH Hadirkan Diskon up to 70% Serta Promo Mallku Marketplace

Kalla Inti Karsa yang menaungi NIPAH dan Mal Ratu Indah (MaRI) menghadirkan penawaran spesial demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjelang hari raya Idul Fitri, Kalla Inti Karsa menggelar program berbelanja dengan penawaran menarik. Di NIPAH, program ini bertajuk Mozaic Ramadan Deals up to 70%, dan di MaRI bertajuk Magic Ramadan Discount up to 70%. Berbagai tenant ikut serta meramaikan gelaran diskon besar-besaran ini.

Ricky Theodores selaku Chief Operation Officer (COO) Kalla Inti Karsa mengungkapkan bahwa di bulan Ramadan ini, NIPAH dan MaRI juga aktif menggelar kegiatan bertema Ramadan. Mesjid Baiturrahim yang terletak di Rooftop Garden NIPAH, dan Mesjid Babussalam yang terletak di lantai 2 MaRI menggelar shalat Tarawih berjamaah selama bulan Ramadan. Selain itu, untuk menemani momen ngabuburit pengunjung, NIPAH menghadirkan gelaran Sunset Jazz.

“NIPAH kini menghadirkan sebuah pertunjukkan seru yang dapat menemani momen berbuka pengunjung. ¬Bertajuk Sunset Jazz, pengunjung dapat menikmati alunan musik jazz yang dibawakan oleh beberapa band lokal Makassar. Digelar setiap hari Jumat dan Sabtu selama bulan Ramadan, gelaran ini akan menyapa seluruh pengunjung di Rooftop Garden, NIPAH. Pengunjung dapat menikmati gelaran ini tanpa dipungut biaya,” ungkapnya Ricky.

Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Kalla Inti Karsa ialah aplikasi Mallku Marketplace. Mallku Marketplace merupakan solusi bagi para pelanggan mal untuk berbelanja dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah proses belanja. Pelanggan dapat menggunakan aplikasi Mallku Marketplace dengan program Mallku Ngabuburit untuk mendapatkan poin dan voucher. Dengan menukarkan 5 poin Mallku, pelanggan sudah bisa berdonasi takjil. Dan terkahir, Mallku Marketplace memberikan bonus potongan 25 ribu rupiah menggunakan kartu kredit atau debit Mandiri selama bulan Ramadan. Saatnya nikmati berbagai keuntungan dalam genggaman anda bersama Mallku Marketplace.

Kalla Beton Beri Informasi Fungsi Mortar Instan dalam Konstruksi Bangunan

Mortar instan merupakan semen instan yang sudah sering digunakan sebagai pengganti semen konvensional. Mortar instan pada konstruksi bangunan akan mengefisienkan biaya dan waktu pengerjaan karna sifat mortar yang sangat praktis tidak perlu mencampurkan manual lagi yaitu cukup menambahkan air sesuai takaran.

Perekat Bata Ringan merupakan jenis mortar yang memiliki fungsi sebagai bahan pengikat untuk bata ringan. Perekat ini dapat mengikat bata dengan kuat dengan penggunaannya yang lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan semen konvensional. Lalu Acian termasuk dalam Mortar yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan dinding. Penggunaannya dapat menghemat waktu pengerjaan karna lebih cepat kering. Selain itu, acian tidak akan menyerap zat cat sehingga warna cat dinding nantinya lebih terlihat.

Produk ketiga ialah plaster Mortar dengan fungsi untuk memplester dinding. Jenis mortar plaster dapat diaplikasikan pada bata ringan, batako, ataupun bata merah. Dan juga dapat digunakan sebagai plesteran keramik, baik di lantai maupun di tembok. Skim Coat tau biasa disebut plamir tembok berfungsi untuk memperhalus permukaan dinding. Skim coat juga cocok digunakan untuk meminimkan retak rambut pada tembok.

Syam’un Saebe selaku Chief Operation Officer (COO) Kalla Beton mengungkapkan bahwa Kalla Beton akan segera meluncurkan Pabrik Semen Mortar di bulan Mei 2021 mendatang. Bertempat di Jl. Kima XVII No. 17 Daya, pabrik ini nantinya akan memproduksi berbagai produk yang dipasarkan oleh Kalla Beton. “Doakan agar proses launching pabrik baru ini dapat berjalan lancar. Selain itu, pelanggan yang ingin membeli produk atau ingin memperoleh informasi mengenai Kalla Beton dapat langsung menghubungi hotline Kalla Beton di nomor 0811 4114 858. Kalla Beton senantiasa memberikan kemudahan bagi pelanggan setianya,” pungkasnya.

Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Kalla Group, masyarakat dapat berkunjung ke website resmi di alamat www.kallagroup.co.id, di Instagram @KallaGroup, Facebook Fanpage di Kalla Group, Twitter di @KallaGroup_ID, dan Youtube Channel di Kalla Group.(rls)