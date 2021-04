Qoala Plus Resmi Berkantor di Makassar

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Qoala Plus, platform digital milik perusahaan insurance technology insurtech Qoala, membuka kantor operasional di Makassar.

“Qoala Plus merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan asuransi masyarakat di masa pandemi ini. Imbauan sosial distancing membuat penjualan asuransi secara offline mengalami tantangan cukup besar,” ungkap Regional Business Manager Qoala, Dwiyanto Kurniawan saat Acara peresmian kantor cabang Qoala Plus di Makassar digelar di Hotel Horison, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (12/4/2021)

Dwiyanto yang akrab disapa Fafan mengatakan sebagai pemain baru di kota Makassar, Qoala Plus punya pesaing yang telah lebih dulu beroperasi dan juga berbasis teknologi digital.

Walaupun demikian, sambung Fafan, aplikasi Qoala Plus memiliki sejumlah keunggulan, yaitu memiliki produk asuransi yang bervariasi, serta teknologi yang mempermudah dan mempercepat pembelian produk serta klaim asuransi.

“Qoala Plus kini tumbuh menjadi jaringan asuransi terbesar di Indonesia, yang memiliki 10 ribu tenaga pemasar yang kami sebut Mitra Qoala Plus. Kami menargetkan akan ada 1.500 Mitra Qoala Plus baru di Makassar akan bergabung pada tahun ini, agar bisa mendapatkan penghasilan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan asuransi,” ujar Fafan.

Sementara Business Manager Qoala, Amiruddin Hakim mengatakan, asuransi kendaraan bermotor, khususnya mobil, saat ini paling diminati. Terlebih lagi, kebijakan pemerintah memberikan relaksasi berupa penghapusan dan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) semakin memudahkan masyarakat di kota Makassar untuk memiliki mobil.

“Asuransi mobil tentu sangat membantu masyarakat yang punya mobil untuk meringankan beban biaya perbaikan jika terjadi kecelakaan. Selain asuransi kendaraan bermotor, produk asuransi yang paling diminati di Makassar yaitu asuransi properti, asuransi kesehatan dan asuransi personal accident,” tambah Amiruddin. (Rasak).