Personel Brimob Bone Kumpulkan Sumbangan Sukarela Untuk Berbagi ke Warga

BONE, UPEKS.co.id — Personel Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, melakukan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada warga kurang mampu, Jumat (23/4/21).

Kegiatan dengan tema “Bakti Sosial Brimob Peduli Bulan Suci Ramadhan 1442 H”, para personel Brimob Bone membagikan puluhan paket sembako kepada fakir miskin, tukang becak, petugas kebersihan dan Warakawuri Polri.

Termasuk korban musibah kebakaran di Kelurahan Palette yang terjadi beberapa waktu lalu. Khusus bagi korban kebakaran, Batalyon C Pelopor juga memberikan bantuan berupa lemari pakaian diserahkan langsung Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Kompol Nur Ichsan, bersama Ketua Bhayangkari Ranting Batalyon C Pelopor Ny. Upiek Ichsan.

Hal itu dilakukan, sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Masyarakat, Batalyon C berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi ini dengan melaksanakan kegiatan bakti sosial.

“Adapun paket sembako yang kami bagikan seluruhnya berasal dari sumbangan sukarela dari personel Batalyon C Pelopor, ” kata Kompol Nur Ichsan, Jumat (23/4/21).

Danyon C Pelopor juga menambahkan bahwa kegiatan sosial ini akan terus dilakukan sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat menerima bantuan dan dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadhan.

“Kami akan terus berupaya agar kegiatan bakti sosial ini dapat terus berlanjut, sehingga masyarakat yang kekurangan dapat menikmati keindahan bulan suci Ramadan,” ucap Kompol Ichsan yang akrab disapa Danyon Tindizzz ini.

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol Muhammad Anis mengatakan, pihaknya telah menginstrusikan kepada seluruh jajaran Satbrimob Polda Sulsel untuk berinovasi dalam mengejar kebaikan di bulan suci Ramadan ini.

“Saya juga berharap kepada seluruh anggota untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan demi menyempurnakan ibadah puasa di bulan penuh berkah ini, ” harap Kombes Pol Muhammad Anis.(Jay)