Murah & Instagramable,  Makan Sepuasnya Buka Puasa

Makassar, Upeks.co.id–Di bulan Ramadhan sudah menjadi budaya bagi masyarakat untuk menjadikannya bulan ini sebagai bulan bersilaturahmi, olehnya itu banyak yang mencari tempat untuk berbuka puasa bersama teman, sahabat, rekan kerja atau pun keluarga. Tentunya makanan enak yang menjadikan tempat tersebut bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa.

Memasuki Bulan Suci Ramadhan ini, Maxone Hotel & Resort Makassar menyajikan menu

Paket Buka Puasa disingkat Pa’Buka hanya dengan Rp.85.000,-/nett/orang sudah All You Can Eat.

Kata Pa’Buka ini juga lazim disebut dalam bahasa bugis makassar. Adapun menu yang sajikan mulai dari Ta’jil sampai dengan makanan utama dengan berbagai macam variasi yang sangat menggugah selera seperti Iftar, es buah, nasi ayam, dll.

Pa’Buka ini dibuka pukul 16.00 – 20.00 wita selama Ramadhan di Restoran MaxOne Hotel & Resort Makassar yang familiar disebut MaxBistro, selain menu tadi ada juga kelebihan yang di sajikan oleh MaxOne Hotel & Resort Makassar dengan menampilkan Chef Live Cooking pada Stall yang menyajikan menu berbeda tiap harinya yang tentunya dapat memberikan kesan yang berbeda bagi tamu yang berbuka puasa di PA’ BUKA. M. Yusuf Sandi General Manager Maxone Hotel & Resort menyebut jika menu Pa’Buka diyakini punya cita rasa nusantara yang di jamin dapat memberikan kenikmatan bagi tamu kami.

“Untuk menu Pa’Buka akan berbeda tiap harinya, sehingga dipastikan cita rasa menu yang disajikan mengundang selera bagi penikmat kuliner khas MaxOne Hotel & Resort Makassar sambil berbuka puasa bersama relasi, keluarga maupun komunitas”, cetusnya,

Hotel yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan ini juga miliki fasilitas kolam renang, fitness, dan Max Garden yang tentunya ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk tamu hotel dapat berswafoto dengan mengambil objek wisata kebun yang berada diarea Maxone Hotel & Resort, pungkasnya.

Dengan adanya PA’ BUKA ini diharapkan MaxOne Hotel & Resort Makassar menjadi salah hotel di Makassar yang memberikan sajian Buka Puasa dengan cita rasa yang lezat dengan harga yang sangat terjangkau serta berbagai macam lokasi yang Instagramable.(rls)