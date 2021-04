MaxOne SAMBUT HARI KARTINI dengan Berbagai Keistimewaan Bagi Wanita

Makassar, Upeks.co.id–Tepat hari ini, Rabu Tanggal 21 April 2021 adalah hari dimana Tepat hari ini lahirnya tokoh wanita yang telah memperjuangkan kemerdekaan wanita yang menjadi titik awal bangkitnya perjuangan Wanita dalam mencapai persamaan pandangan, hak dan kreatifitasnya. Banyak cara dalam memperingati hari tersebut, ada yang berupa memberikan suguhan pertunjukan kesenian ada yang menunjukkan dalam bentuk perlombaan dan lain sebagainya, hal ini sudah menjadi budaya Indonesia dalam menghargai hari hari besar Nasional.

MaxOne Hotel & Resort Makassar juga tidak mau ketinggalan dalam moment Nasional ini dan ikut serta dalam meramaikan hari besar kelahiran R.A Kartini yang telah berjuang untuk membela dan mengangkat derajat wanita di Indonesia. Dalam perayaan ini MaxOne Hotel & Resor Makassar merubah gaya karyawan nya terhusus untuk wanita yang biasa dalam keseharian kerjanya menggunakan seragam yang telah disediakan oleh Maxaone Hotel Makassar yang kemudian digantikan dengan menggunakan Kebaya khas Peremuan Indonesia dalam bertugas melayani calon tamu dan tamu di MaxOne Hotel & Resort Makassar, sehingga dengan kebaya ini menjadikan karyawan khususnya perempuan menjadi jauh lebih terlihat cantik dan anggun serta berwibawa dalam menjalankan tugas nya melayani kebutuhan calon tamu dan tamu selama berada di MaxOne Hotel & Resort Makassar.

Selain hal itu, MaxOne Hotel & Resort Makassar juga memberikan hal spesial lainnya tepat pada hari tersebut yang juga berkenaan dengan Bulan Suci Ramadhan, yaitu harga spesial untuk kamar hanya dengan Rp. 549.000 nett untuk permalamnya dan sudah termasuk untuk sarapan pagi atau Sahur untuk 2 orang yang di sajikan di Restaurant MaxBistro dan buffet Ta’jil untuk berbuka yang di sajikan di area lobby. Tidak hanya itu, MaxOne Hotel & Resort Makassar memberikan pula keistimewaan bagi wanita calon tamu ataupun tamu kami yang akan melaksanakan Buka Puasa Bersama, MaxOne Hotel & Resort Makassar memberikan harga buffet buka puasa all you can eat mulai dari makanan pembuka sampai ke makanan penutup hanya dengan Rp. 85.000.

“Umumnya paket buka puasa ini kami buka untuk minimum pemesanan 80 orang, namun dengan adanya momen hari Kartini ini, maka kami memberikan sesuatu yang istimewa khusus untuk para wanita yang melakukan reservasi atau bookingan untuk buka puasa bersama selama bulan April, hal ini memang sengaja kami hadirkan untuk lebih memberikan apresiasi kami terhadap Kartini Kartini yang ingin melakukan kegiatan buka puasa bersama” Ujar M. Yusuf Sandy selaku General Manager MacOne Hotel & Resort Makassar.(rls)