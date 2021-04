Kolaborasi GoPay, Telkomsel dan PUBG MOBILE Bikin Main Mobile Game Lebih Seru!

Jakarta, Upeks.co.id — GoPay pembayaran digital terdepan di Indonesia, bagian dari ekosistem Gojek, bersama Telkomsel melalui Dunia Games berkolaborasi dengan PUBG MOBILE untuk memberikan pengalaman lebih seru dan maksimal bagi penggemar PUBG Mobile di Indonesia. Melalui kerja sama ini, PUBG MOBILE bersama GoPay dan Telkomsel akan menyajikan rangkaian penawaran menarik bagi ekosistem game tanah air.

Sepanjang periode 21 April hingga 31 Mei 2021, GoPay menghadirkan voucher cashback hingga 75% untuk Top Up Game PUBG Mobile di Google Play dan Codashop bagi para pemain PUBG Mobile di Indonesia.

Pada periode yang sama, Telkomsel juga memberikan penawaran khusus berupa tambahan paket data. Pecinta game dari pelanggan Telkomsel kini tidak perlu khawatir kehabisan kuota dengan memanfaatkan top up pertama PUBG Mobile tanpa minimum transaksi dengan tambahan kuota 1GB di jaringan 4G. Pelanggan juga akan mendapatkan kuota 6 GB (5 GB di jaringan 4G + 1 GB untuk seluruh jaringan) untuk minimum transaksi Rp60.000. Kuota Telkomsel tersebut berlaku selama dua hari dengan maksimal satu (1) pembelian per pengguna tiap bulan melalui pembelian via platform Dunia Games, Google Play, dan Codashop.

Dengan lebih dari 100 juta pemain, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pemain aktif PUBG Mobile terbanyak di dunia dan telah mencetak sejumlah tim esport yang berhasil mencapai prestasi di berbagai ajang kejuaraan PUBG Mobile League baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, PUBG Mobile yang merupakan salah satu top mobile game di Indonesia dan pasar global akan menjadi salah satu cabang olahraga (esports) yang akan dipertandingkan di SEA Games 2021.

Head of Marketing GoPay Fibriyani Elastria mengatakan, “GoPay terus menjadi andalan masyarakat untuk beragam pembayaran kebutuhan harian, termasuk di kalangan gamer. Data GoPay mencatat transaksi kategori game dan aplikasi hiburan mengalami kenaikan hingga 3x lipat sepanjang 2020, dengan kenaikan pengguna hingga 77%. Kami harap kolaborasi ini dapat semakin memberikan pengalaman bermain game yang lebih menyenangkan.”

Saat ini GoPay memiliki kolaborasi terlengkap dengan layanan pembelian voucher game seperti UniPin, Codashop, GOC, uPoint, dan layanan pembelian voucher game lainnya maupun untuk pembayaran di GooglePlay agar gamer bebas repot saat ingin top up game kapanpun.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana mengatakan, “Sebagai digital telco company terdepan di Indonesia, Telkomsel secara konsisten terus memastikan layanan gaya hidup digital berkualitas yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan, termasuk bagi para pecinta games yang menikmati mobile games pada jaringan kami. Kolaborasi antara Telkomsel dengan PUBG MOBILE dan GoPay, akan membuka lebih banyak kesempatan bagi para penggemar game online dari seluruh penjuru Tanah Air agar dapat menyalurkan minatnya dengan menikmati mobile game dengan mudah dan nyaman. Ke depannya kami akan semakin memperluas kolaborasi ini, sehingga kami dapat menghadirkan lebih banyak wadah positif bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan dan saling terhubung, serta dapat bersama-sama memperkuat komunitas esports dan pertumbuhan industri game di Indonesia.”

Jenny Zhang, Marketing Manager Global Publishing Department Tencent “Dengan kemitraan strategis dengan GoPay dan Telkomsel, PUBG MOBILE berupaya untuk mengembangkan playerbase kami dan terus terhubung dengan para penggemar setia kami di Indonesia. PUBG Mobile telah tersedia di Indonesia sejak 2018, dan kami berharap dapat terus menghadirkan konten khusus Indonesia terutama selama Bulan Suci Ramadhan.”

Tencent sebagai raksasa industri teknologi dan game hadir melalui katalog game mobile yang telah mendunia. PUBG Mobile keluaran dari Tencent telah menduduki posisi sebagai game terpopuler dan terbaik untuk kategori Battle Royale dengan total 1 Milyar unduh sepanjang tahun 2020. PUBG MOBILE menghadirkan grafis terbaik, gameplay yang lebih realistis, ragam gamemode pilihan, serta medan yang didesain secara maksimal untuk pengalaman bermain yang seru. Tak hanya itu, PUBG Mobile juga memastikan ukuran download yang lebih ringan hingga 70% di HP Android.

Sementara itu, Telkomsel melalui Dunia Games secara konsisten berupaya mengembangkan ekosistem game di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui empat fungsi utama, yaitu layanan payment gateway, platform media, penerbit game, dan penyelenggara turnamen. Upaya ini pun mengantarkan Dunia Games meraih penghargaan sebagai “The Most Favorite Gaming Media of The Year” pada Indonesia Gaming Awards (IGA) 2020 dan “The Most Favorite Non-Publisher Esports Tournament” dalam ajang Indonesian Esports Awards 2020. Keseruan Dunia Games dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi Dunia Games atau situs https://duniagames.co.id<https://duniagames.co.id/>/

Selain menghadirkan kemudahan dan keamanan dalam pembayaran game, GoPay terus berkomitmen untuk menjadi yang terdepan mengembangkan ekosistem game tanah air lewat sejumlah inisiatif sejak beberapa tahun terakhir. Di awal bulan April tahun ini, GoPay menghadirkan GoPay Arena Level Up Community turnamen komunitas game amatir dengan PUBG Mobile sebagai salah satu kategori. Tahun lalu, GoPay Coaching Clinic juga hadir sebagai program pelatihan bagi para gamer amatir untuk mendapatkan pelatihan langsung bersama para pemain esports profesional.

————————-

PHOTO CAPTION

Telkomsel x GoPay x PUBG Mobile_1-3 : Telkomsel melalui Dunia Games berkolaborasi dengan GoPay dan PUBG MOBILE menghadirkan rangkaian penawaran menarik bagi ekosistem game Tanah Air, di mana pelanggan Telkomsel dapat melakukan top up pertama PUBG Mobile tanpa minimum transaksi dengan tambahan kuota 1 GB pada jaringan 4G serta akan mendapat total kuota 6 GB (5 GB di jaringan 4G + 1 GB untuk seluruh jaringan) dengan minimum transaksi Rp 60.000.(rls)