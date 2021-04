Keren, Pegadaian Bakal Punya Tower Baru

Jakarta, Upeks–Mimpi Insan Pegadaian untuk memiliki gedung sendiri akhirnya menjadi kenyataan. PT Pegadaian (Persero) akan membangun gedung bertingkat bernama Pegadaian Tower, dengan 22 lantai dan 2 basement, di area kantor pusat Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat.

Seremonial Groundbreaking gedung tersebut dilakukan pada Kamis (22/04/2021) oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, didampingi Komisaris Utama Pegadaian Loto Srinaita Ginting, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk. Novel Arsyad dan Direktur Umum Pegadaian Gunawan Sulistyo.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto menyampaikan rasa syukurnya, karena di usia ke-120 tahun, Pegadaian mendapatkan kado terindah, yaitu gedung Pegadaian Tower yang diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri, kebanggaan, dan semangat Insan Pegadaian untuk bekerja lebih baik untuk masyarakat dan juga meningkatkan roda perekonomian bangsa.

“Dengan dibangunnya Pegadaian Tower, tidak hanya mempercantik kawasan Kramat saja. Tetapi tower ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan, rasa bangga, juga meningkatkan rasa percaya diri seluruh Insan Pegadaian untuk bekerja lebih baik lagi kedepannya dalam melayani masyarakat khusunya nasabah Pegadaian,” ujar Kuswiyoto.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo berharap, Pegadaian Tower bisa menjadi simbol transformasi perusahaan yang mampu bertahan di berbagai zaman, mulai dari era kolonial sampai dengan era digital.

“Saya berharap Pegadaian menjadi acuan, untuk meningkatkan inklusi keuangan, serta menjadi ujung tombak dalam memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dengan cepat, dan nyaman bagi para nasabah khususnya pelaku UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh pendanaan,” ucap Wamen yang akrab dipanggil Tiko ini.

Pegadaian didukung penuh oleh PT PP (Persero) Tbk. sebagai pemenang tender untuk membangun Pegadaian Tower. Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk, Novel Arsyad mengatakan, perusahaan menargetkan pembangunan tower ini akan memakan waktu kurang-ebih dua tahun atau rampung pada tahun 2023 mendatang.

“Gedung Pegadaian Tower yang ikonik ini akan mengusung tema gold and diamond. Sejalan dengan tagline Pegadaian Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, PT PP akan bekerja semaksimal mungkin agar pembangunan ini juga sejalan dengan tagline perusahaan, yaitu Menyelesaikan Proyek Tanpa Masalah,” kata Novel.

Di akhir sambutan, Novel menutup sambutan dengan pantun:

Pegadaian P-nya satu, PT PP huruf P-nya dua Pegadaian-PP Bersatu, Disinergikan Wamen dua. (*)