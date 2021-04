Ingin Eksis di Dunia Entertainment Tanpa Nomor Duakan Sekolah

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Siti Sahrani, akrab disapa Rara. Gadis belia yang masih duduk di bangu kelas VIII B I1 SMPN 6 Makassar ini memang seorang multi talenta.

Dia mengawali kiprahnya sebagai seorang model cilik.

“Sejak kecil, Ibu selalu mengikutkanku dalam berbagai

ajang pemilihan model di Kota Makassar. Bahkan, pernah mewakili Sulsel ke tingkat Nasional.

Alhamdulillah mendapat juara di sana,” tutur Rara, didampingi sang bunda, Hj.Sugiati.

Putri bungsu dari 5 bersaudara ini selalu mendapat dukungan dari orangtuanya.

“Kebetulan kakaknya Rara yaitu Ayu Prawita mantan model. Nah kakaknya inilah yang membimbing Rara hingga bisa berjalan dengan baik di catwalk. Untuk busana, Make-Up dan Hair Do, saya sendiri yang menangani,” ujar Hj.Sugiati.

Setiap kali show, Ia pun selalu ada untuk mendampingi Rara demi memberi semangat.

Diketahui, tak hanya dunia modeling, putri kesayangan bapak Makmur Mansyur, ini ternyata jago nge-dance, bisa bernyanyi.

Tak hanya itu, Rara juga memiliki bakat di bidang akting. Ia pernah ikut bermain dalam beberapa judul film, seperti Romansa Pena Dari Timur, Pulanglah Maafkan, Mappacci, Ati Raja, Sarung Tarung dan Kibar Bendera bersama sang bunda yang juga seorang aktris.

Ketika diminta memilih, ke sekolah atau ikut performance Fashion Show, gadis pengidola Agnes Mo dan Ariska Putri ini menjawab tetap mengutamakan sekolah.

“Aku lebih memilih ke sekolah dong, biar bagaimanapun sekolah adalah nomor satu. Itu penting untuk masa depan. Dunia entertainment kan hanya selingan dan bisa diikuti saat libur sekolah,” tandasnya.

Edy Syachrir selaku coach juga sangat memuji. Pasalnya, Rara adalah model multi talenta. Tak hanya cantik tapi juga cerdas.

“Rara itu kalau diarahkan cepat ngerti dan paling menyimak apa yang disampaikan,” ungkap Edy merasa bangga.

Adapun sederet prestasi Siti Sahrani di dunia modeling, yakni The Winner Pemilihan Duta Lingkungan Indonesia 2020, The Best National Costume Pemilihan Duta Lingkungan Indonesia 2020, The Winner Miss Teen Youth World Sulawesi Selatan 2020.

Selanjutnya, Runner Up II Pemilihan Duta Pelajar Sulsel 2020, Runner Up III Pemilihan Duta Pelajar kota Makassar 2020, Model Ambassador Culture & Tourism 2018, The Winner Pemilihan Duta Budaya Cilik 2018, dan masih banyak lagi prestasi lainnya. (hms).