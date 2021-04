Claro Makassar Gelar Luxury Wedding Vaganza 2021

Makassar, Upeks.co.id–Claro Makassar akan kembali menggelar event Luxury Wedding Vaganza 2021 dengan tema “Never Ending Stories”, event ini merupakan salah satu event tahunan dari Claro Makassar yang akan kembali dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 April 2021, di Lobby Area Claro Makassar.

Marcom Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi mengatakan, event ini bertujuan untuk mempermudah para calon pengantin untuk memenuhi segala kebutuhan acara penikahan mereka. Dan juga Luxury Wedding Vaganza Claro Makassar ini juga telah berhasil menjadi tolak ukur dan menjadi pasar yang kompetitif bagi seluruh pelaku bisnis di industri wedding,” kata Wahyudi, kamis (15/04/2021).



”kini para tamu hanya dengan datang ke satu tempat mereka bisa mendapatkan info-info terkini dari para vendor-vendor pernikahan terbaik di Makassar”.

“Dengan pertimbangan permintaan pasar yang begitu besar, Luxury Wedding Vaganza Claro Makassar diselenggarakan dengan harapan penyelenggaraan event ini akan lebih memaksimalkan aktivitas promosi bagi para peserta pameran baik dalam sisi efektifitas maupun efisiensi waktu dan pembiayaannya, Sedangkan, bagi para calon pengantin, tentunya akan lebih memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbelanja kebutuhan pernikahannya” tambah Yudi.

Diketahui, event tahunan Wedding Expo ini akan diikuti oleh unit – unit dari Phinisi Hospitality (The Rinra & Dalton Makassar) dan juga vendor-vendor pernikahan seperti,Gracia Décor, Deal Décor, Es-Em Décor, H. Yunan Bridal, Teman Baik Entertinment, I-Pro Management, Eleven WO, Warna Décor, Yellow Project WO, Jean Décor, Smile Photobooth, Senada WO, Naumi Décor, Elmundo Décor, Peeko Photobox, dll dengan target Transaksi sebesar 7M selama 3 hari.

Selain itu, Wedding Expo kali ini Claro Makassar juga melaksanakan program pengundian 1 unit sepeda motor Honda yang akan diundi bagi yang bertransaksi selama wedding expo.

Promo Wedding Expo :

Claro Makassar

– Disc. Up To 15%

– Wedding Promo Food Only

– Free Member Skypool & Gym

– Special Room Rate Rp. 450.00 (hanya Selama Periode wedding Expo)

– Lucky Draw

The Rinra

– Disc. Up to 10%

Dalton Makassar

– Disc. Up To 10% atau Cashback up to Rp. 4.500.000,-

(rls)