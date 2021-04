Awal April, Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 Berakhir

MAKASSAR,UPEKS.co.id–– Gelaran touring virtual sepeda motor pertama di Indonesia dengan memanfaatkan aplikasi Y-Connect yang bertajuk Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 telah resmi berakhir pada Kamis, 01 April 2021.

Ratusan peserta pengguna All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected dari berbagai daerah di Indonesia telah ambil bagian berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya jumlah kilometer ketika mengunjungi minimal tujuh destinasi menarik di kota mereka yang menjadi misi dari kegiatan tersebut.

Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 sendiri telah berlangsung selama 24 hari sejak pertama kali dimulai pada 08 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 202. Dan menghadirkan dua kompetisi menarik yang wajib untuk diikuti oleh setiap partisipan yang mendaftar.

Pertama, kompetisi Y-Connect yang melombakan jarak terjauh atau mileage yang dapat diaraih oleh peserta. Kedua, kompetisi sosial media yang terdiri atas Best Photo & Caption serta Best Content Engagement.

Adapun terkait pemenang dari masing-masing kategori kompetisi sendiri akan diumumkan pada minggu kedua April 2021 melalui akun resmi Instagram Yamaha Indonesia dan Siaran Pers.

“Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 telah resmi berakhir, Yamaha Indonesia mengucapkan apresiasi setinggi tingginya kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Kata dia, aktivitas virtual touring ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan kepada konsumen melalui pembuktian keunggulan produk dalam mendukung mobilitas konsumen baik yang bersifat daily mupun hobby.

“Antusiasme peserta terlihat begitu tinggi sepanjang periode Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 berlangsung,” katanya.

Pasalnya, selain memfasilitasi para bikers Maxi Yamaha yang memang sudah sangat merindukan kegiatan touring, aktivitas ini turut menghadirkan pengalaman berkendara baru dimana mereka dapat merasakan sensasi touring secara bersama-sama meskipun secara aktual hanya riding seorang diri.

“Hal tersebut dikarenakan para peserta dapat saling memantau pergerakan jumlah mileage sesama pengguna Connected model Yamaha pada data klasemen yang terdapat di fitur Rank aplikasi Y-Connect,” ucapnya.

Dikatakan, banyak kisah menarik yang dihasilkan oleh para peserta selama melakukan virtul touring. Karena tidak sedikit dari mereka yang memang memanfaatkan ajang ini untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan motor Maxi Yamaha kesayangannya.

Menempuh jarak ribuan kolimeter berhari-hari lamanya, menikmati kegiatan riding untuk berkunjung ke tempat- tempat wisata sembari mengabadikan momen indah tersebut di media sosial masing-masing.

Seperti kisah peserta Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 asal Jakarta bernama Supardi yang memutuskan untuk touring ke Mandalika guna melihat secara langsung proyek pembangunan Sirkuit MotoGP pertama di Indonesia.

Lalu, ada pula Andi Hertasning, peserta asal Makassar yang terinspirasi melakukan ekspedisi mengelilingi pulau Sulawesi dengan All New NMAX 155 Connected ABS miliknya.

Di area Kalimantan, tepatnya di Banjarmasin ada Fauzan Ansyari yang memanfaatkan kagiatan virtual touring ini untuk berkunjung ke sepuluh kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan sembari menjalankan perkerjaannya sebagai seorang Sales Officer yang memang banyak melakukan mobilitas ke berbagai tempat.

Kemudian, di Medan ada Sugyharto Sitepu yang melakukan touring ke Aceh untuk mengunjungi kerabatnya dan mengekplorasi beberapa tempat wisata disana.

“Maxi Yamaha Virtual Touring serunya luar biasa sekali. Karena ada aktivitas ini jujur saya jadi terdorong untuk pergi ke Mandalika sembari explore beberapa spot wisata di jalur yang saya lewati. Artinya kita touring pun gak asal touring tapi ada tujuan dan misi yang ingin dicapai,” terang Supardi, salah satu peserta asal Jakarta.

Kedepannya, Supriadi berharap aktivitas seperti ini bisa dilakukan kembali oleh Yamaha Indonesia, karena ini bisa jadi solusi kegiatan touring aman di tengah pandemi seperti ini sembari mengusir kejenuhan. (Mit).