Pimpinan UMI Silaturahim Walikota, Ramdhan Pomanto: Saya Nyaman Bersama UMI

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Pimpinan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dipimpin Rektor UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. silaturahmi Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Rabu (21/4/2021). Hadir Wakil Rektor UMI,

Silaturahmi yang dihadiri para wakil rektor ini dalam rangka memperbaharui kerjasama sekaligus mengundang Walikota Makassar menghadiri Milad UMI 23 Juni 2023.

“Silaturahmi juga dilaksanakan dalam rangka menjalin sinergi dalam prioritas pembangunan nasional dan internasional, khususnya Kota Makassar,” kata Prof. Basri Modding.

Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto berterima kasih atas

silaturahmi para pimpinan UMI. “Saya siap mendukung program-program yang dijalankan UMI, apalagi program yang dijalankan memperhatikan Kota Makassar. Inilah alasan saya sangat nyaman dengan UMI.

Menurutnya, UMI di bawah pimpinan Rektor Prof. Basri Modding sangat responsif terhadap perkembangan dunia pendidikan dan UMI menjadi bagian kita semua.

“Saya sangat berharap peran dan komitmen UMI secara kultural dan rasional terhadap Makassar,” katanya.

Berkaitan Milad UMI mendatang, Ramdhan Pomanto menyatakan siap hadir.

Ia berpesan, satukan program untuk memperkuat keimanan umat beragama.

“UMI adalah institusi pendidikan berbasis agama dan terbuka. Ini perlu ruang kontribusi dalam memberikan arahan khususnya agama Islam, demikian juga agama lain,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua Panitia Milad ke 67 UMI yang juga Wakil Rektor V UMI, Prof. Hattah Fattah menambahkan UMI sangat mensupport Kota Makassar menjadi kota halal,”.

Ini sejalan dengan pelaksanaan The second conference international on halal issue, policy, and sustainability dimana tahun lalu UMI menjadi tuan rumah. UMI juga membuka kelas internasional.

Menurutnya, mahasiswa luar negeri yang belajar di UMI merupakan komponen yang mewujudkan Makassar sebagai kota global dan kota halal.

Selanjutnya, beberapa program yang sudah dilakukan oleh UMI, di antaranya kerja sama dengan Fatoni University, Thailand dan Yayasan Pahang, Malaysia, Diskusi Bugis-Melayu di Johor, dan Ibnu Sina Medical Competition Vol V. (rls).