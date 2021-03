WCI Funding Sidney Siapkan Dana 1,2 Billion Untuk Selayar

SELAYAR.UPEKS.co.id— Pihak WCI Funding (Sidney) siap investasikan dana 1,2 Billion untuk mendukung pembangunan tiga pilar visi Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Hal tersebut disampaikan Marten Pudun, Pihak WCI Funding asal Sidney Australia sebagai pihak investor, saat mengikuti zoom meeting dengan Bupati Kepulauan Selayar, Jumat (12/3/2021).

“Saya siap dan sudah menyiapkan dana sebesar 1,2 B (billion) untuk mendukung tiga pilar pembangunan di Kepulauan Selayar” ungkapnya.

Namun demikian, Marten sedikit memberi catatan kepada PT. Selayar Kepulauan Lestari sebagai pengusul proposal dari Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melengkapi segala bentuk prosedur baik administrasi maupun pendukung lainnya.

“1,2 Billon, You need you taked, You don’t need somebody taked”, ucapnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan zoom meeting tersebut menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Australia atas perhatian dan investasi terkait pengembangan potensi yang ada di Wilayah Kepulauan Selayar.

Berharap kegiatan investasi dan pengelolaan potensi daerah oleh WCI Funding Sidney nantinya maupun investor lain bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar.

Sebelumnya, Bupati Basli Ali juga memaparkan sejumlah potensi daerah baik potensi pariwisata, perikanan maupun potensi akan posisi dan letak strategis yang dimiliki Kepulauan Selayar.

“Wilayah laut selayar berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) yakni Alki 2 dan Alki 3 yang merupakan jalur utama perdagangan dunia, kurang lebih 500 Kapal per hari melewati jalur tersebut,” paparnya.

Potensi Jalur Alki yang melintasi wilayah laut Selayar ini diharapkan segera bisa memberikan manfaat bagi Pembangunan dan masyarakat Kepulauan Selayar dan untuk mengimplementasikan harapan ini tentu butuh dukungan semua pihak, harap Bupati Basli Ali.

Disebutkan juga oleh Bupati Basli Ali bahwa data proyek yang menjadi rencana pembangunan tiga pilar sebagai visi Bupati dan Wakil Bupati yakni Pembangunan Pusat Distribusi Logistik Kawasan Timur Indonesia, Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Pariwisata) dan Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu.

Pelaksanaan diskusi melalui Zoom Meeting selain Pihak WCI Funding dan Bupati Kepulauan Selayar juga diikuti oleh Dewi Tobing Konjen Australia Barat, Levie Lantu Direktur Eksekutif AIM Australia (Konsultan Investasi), Akib Patta Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepulauan Selayar, Syamsu Rijal, Dosen Poltekpar sebagai pihak penghubung AIM Australia, dan Beberapa Pimpinan OPD terkait. (Sya).