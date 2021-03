Unboxing di Lippo Plaza Kendari, All New Honda PCX160 Tampil Lebih Berkelas

KENDARI.UPEKS.co.id—Menjawab kebutuhan masyarakat terhadap skutik besar, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon secara resmi meluncurkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV beberapa waktu lalu.

Tidak berhenti disitu, kali ini Asmo Sulsel memperkenalkan All Honda PCX 160 ke masyarakat Kendari melalui gelaran Unboxing bertempat di Lippo Plaza, Kendari pada 28 Maret 2021 pada pukul 16.00 WITA.

Acara ini digelar secara live virtual di Instagram Hondajagoanku dan meriahkan oleh selebgram Amanda Putri. Selain itu, Asmo Sulsel juga menggelar Photo Competition with All New PCX berhadiah sepatu kece serta kuis berhadiah menarik pada saat live.

Pecinta sepeda motor Honda juga dimanjakan dengan promo diskon DP hingga Rp 2 jutaan dan Potong Tenor 4x khusus penjualan di Virtual Exhibition melalui website www.hondajagoanku-expo.com.

Manager Marketing Asmo Sulsel untuk wilayah Sultra dan Ambon Adrian Arlim mengatakan selama satu dekade kehadirannya di Indonesia, skutik premium Honda PCX selalu ingin memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya. Dengan berbekal mesin, desain, dan fitur terbaru,

“Asmo Sulsel ingin menyapa masyarakat Kendari dengan memperkenalkan All New PCX160 yang dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+. Beragam fitu baru menjadikan All New Honda PCX series semakin nyaman dikendarai dalam berbagai situasi, baik di perkotaan maupun jarak jauh. Perubahan pada ukuran ban yang semakin besar juga mendukung skutik premium ini semakin nyaman dan tampil Lebih Berkelas,” ujar Adrian.

All New Honda PCX mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm.

Sementara itu, All New Honda PCX e:HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S) untuk memberikan sensasi berkendara yang responsif dalam menghadirkan performa maksimal.

Hadirnya fitur HSTC semakin memberikan rasa aman dalam mendukung performa terbaik All New Honda PCX saat melintasi kondisi jalan yang licin, sehingga sensasi kesenangan mengendarai skutik premium ini pun tetap terjaga. Dalam mendukung performanya, All New Honda PCX mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 Km/l. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system (metode ECE R40)

dengan metode pengetesan EURO 3.

Tampilan baru pada LCD panel meter yang lebih lebar memberikan informasi yang semakin lengkap. Fitur informasi terbaru pada LCD panel meter ini antara lain indikator baterai, perawatan v-belt, dan indikator fitur HSTC pada tipe ABS dan e:HEV.

Untuk mendukung gaya hidup pengendara saat ini, All New Honda PCX menjadi pionir di kelasnya dengan menghadirkan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya. Skutik premium ini juga telah didukung dengan Honda Smart Key yang dilengkapi alarm dan answer back system pada

semua tipe yang dapat memberikan kebanggaan serta tampilan berkelas.

Skutik premium ini didukung ban tubeless yang lebih lebar dengan ukuran ban depan 110/70-14 dan belakang 130/70-13 melalui sentuhan desain velg baru Y shaped 5 spoke. Selain itu, juga terdapat perubahan pada bagian suspensi belakang dengan poros yang semakin panjang hingga 1 cm untuk mendukung kenyamanan saat melintasi jalanan yang kasar. Fitur keselamatan seperti Anti-Lock Braking System (ABS) juga disematkan pada All New Honda PCX.

All New Honda PCX dipasarkan dengan 3 tipe yaitu CBS, ABS, dan e:HEV. Untuk tipe CBS terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Glorious Matte Black, dan Marvelous Matte Gray. Sedangkan untuk tipe ABS, terdapat warna Wonderful White, Majestic Matte Red, Briliant Black, dan Royal Matte Blue. Tipe ABS memiliki jok two-tone serta emblem PCX dengan warna tembaga untuk tampilan yang lebih mewah.

Astra Motor Sulsel memasarkan All New Honda PCX dengan harga on the road (OTR) Kendari Rp 33.090.000 untuk tipe CBS , Rp 36.480.000 untuk tipe ABS , dan Rp 45.580.000untuk tipe e:HEV. (rls).