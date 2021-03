Sambut Ramadhan, DKPN Sulsel Gelar Pangan Murah

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Dinas Ketahanan Pangan (DKPN) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar pangan murah atau pasar murah di Halaman Kantor DKPN Sulsel, Senin (29/3/2021).

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 29 sampai 30 Maret 2021. Kepala DKPN Sulsel H. Fitriani menyebutkan, Pangan Murah tersebut untuk memberi kemudahan kepada warga mendapatkan pangan berkualitas dengan harga murah. Sengaja dilakukan di akhir Maret karena sekaligus menyambut Ramadhan 1442 H yang akan dimulai 12 April 2021.

“Kami memahami bahwa setiap jelang Ramadhan, harga pangan cenderung tersedia dengan harga yang melonjak. Kami melalui Poko Mitra Tani Sulsel hadir untuk mengantisipasi hal itu. Kami menjual bahan pangan di bawah harga pasar,” kata Fitriani.

Fitriani menyebutkan, pada Gelar Pangan Murah, beras medium dijual dengan harga Rp 45 ribu per 5 kilogram. Bawang merah seharga Rp 23 ribu per kilogram.

Selain dua bahan pangan itu, Toko Mitra Tani Makassar juga menjual sayur-sayuran seperti kentang dan wortel Dua jenis sayuran ini dijual dengan harga lebih murah karena dipasok langsung oleh petani.

“Pembelian bisa dilakukan dengan tunai dan bayar di tempat, juga bisa dilakukan dengan menggunakan GoPay bila pemesanan atau pembelian dilakukan melalui GoJek,” ujar Fitriani..

Berikut daftar bahan pangan yang dijual antara lain beras medium Rp 45 ribu per 5 kilogram, bawang merah Rp 23 ribu per kg, cabe rawit Rp 34 ribu per 1/2 kilogram, telur ayam ras Rp 35 ribu per rak, minyak goreng Rp 12 ribu per liter, gula pasir Rp. 12 ribu per kg, bawang putih Rp 20 ribu per kg, daging sapi Rp 105 ribu per kg, daging ayam Rp 100 ribu per 4 ekor (ukuran 0,9 kg), dan daging ayam Rp 100 ribu per 3 ekor (ukuran 1,1 kg).

TTIC merupakan pasar yang dibentuk khusus untuk memudahkan petani dan penyedia bahan pangan dan menjual produk ke konsumen. Produk yang ditawarkan dipasok langsung oleh kelompok tani dan produsen pangan.

TTIC tersebar di seluruh Indonesia. Khusus Sulawesi Selatan dikelola langsung Dinas Ketahanan Pangan (DKPN) Provinsi Sulsel. (Rasak).