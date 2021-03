L-Men Selama 20 Tahun Tepercaya dan Konsisten Menginspirasi Hidup Sehat

Makassar, Upeks.co.id– Selama 20 tahun, L-Men hadir sebagai nutrisi efektif dan tepercaya oleh pria Indonesia untuk mendukung hidup sehat, pembentukan tubuh atletis serta mendukung performa aktif yang optimal.

Tahun ini, L-Men berkomitmen untuk konsisten menginspirasi semakin banyak masyarakat untuk hidup lebih sehat melalui serangkaian produk berkualitas tinggi serta berbagai program. Salah satunya The New L-Men of the Year 2021, ajang pencarian sosok health influencer inspiratif di Indonesia.

Brand Manager L-Men mengatakan Jesaya Christian i sangat bangga L-Men telah dipercaya selama 20 tahun oleh pria Indonesia untuk mendukung performa aktif yang optimal serta membentuk tubuh atletis. Sejak tahun 2001, L-Men terus berupaya untuk mengajak pria Indonesia hidup sehat melalui berbagai inovasi produk, kampanye, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri.

“Selama 20 tahun, L-Men diproduksi dengan teknologi canggih berbasis smart manufacturing, L-Men memiliki sistem quality control yang sangat ketat dan telah memenuhi beragam standar internasional,” katanya, Senin (1/3/2021).

Mury Kuswari, S.Pd., M.Si., ahli nutrisi sekaligus peneliti di bidang sport nutrition & fitness, menekankan pentingnya mencukupi nutrisi, salah satunya protein di masa pandemi ini. Mury menjelaskan di masa pandemi ini, memiliki pola gizi seimbang, olahraga dan aktivitas fisik, serta istirahat yang cukup sangat penting untuk mendukung kesehatan.

Salah satu yang perlu diperhatikan adalah mencukupi asupan protein, karena protein penting berfungsi sebagai zat pembangun yang berkorelasi kuat untuk mendukung daya tahan tubuh.

“Selain bisa didapatkan dari makanan sehari-hari seperti ayam, telur, tempe, dan sebagainya, kebutuhan protein juga bisa dilengkapi dengan produk pendukung tinggi protein. Sayangnya, berdasarkan penelitian kami, masyarakat perlu lebih cerdas dan bijak dalam memilih produk tinggi protein, karena terdapat beberapa produk protein di pasar yang ternyata kandungan proteinnya lebih rendah dan tidak sesuai dengan yang terdapat pada label kemasan,” jelasnya.

Selain inovasi dari sisi produk, L-Men selama dua dekade terakhir juga mengadakan berbagai program inspiratif di berbagai platform, baik secara online maupun offline, yang mendukung pria Indonesia hidup lebih sehat serta menjadi sosok positif bagi komunitas dan lingkungannya.

Adapun program-program di antaranya L-Men of the Year, L-Men 3×3, L-Men Summer Bootcamp, L-Men Award, hingga sosok pencarian para health influencer inspiratif, The New L-Men of the Year.

Melalui program-program tersebut, L-Men telah melahirkan sosok-sosok inspiratif sebagai role model hidup sehat dari berbagai latar belakang dan profesi, seperti misalnya Okky Alparessi (The New L-Men of the Year 2020) serta Rikas Harsa (-Men of the Year 2010). Okky Alparessi, The New L-Men of The Year 2020 mengatakan pengalaman sebagai seorang The New L-Men of The Year adalah pengalaman berharga yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya.

“Bersama L-Men, saya mendapatkan platform yang besar untuk ikut mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui berbagai aktivasi secara digital, dipercaya menjadi narasumber serta host di berbagai kegiatan, salah satunya kampanye edukasi hidup sehat dengan cara menyenangkan bersama guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan se-Sumatera Utara, kampung halaman saya pada awal tahun ini,” ungkapnya.(*)