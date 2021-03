JK Centre UMI Webinar, Hadirkan Guru Besar University of Philipines

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Webinar Islam di Philipina hadirkan Assosiate Profesor Nasef Manabilang Adiong, Ph.D dari University of Philipines Diliman dan Dr. Ismail Wekke dari The Jusuf Kalla Research Centre (JK Centre) UMI, dipandu Dr.M.Ishaq Shamad berlangsung sukses via Zoom Conference (Senin, 22/3/2021).

Hadir Wakil Rektor V UMI, Prof.Ir.Hatta Fattah, sekaligus Ketua Umum The JK Research Centre UMI, Dekan Fak.Agama Islam UMI Dr.H.Ahmad Hakim, dan ratusan partisipan dari kalangan dosen, mahasiswa dan pemerhati budaya Bugis Makassar.

Nassef Nabilang Adiong saat paparan menjelaskan perjalanan panjang sejarah Islam masuk ke Philipina, sejak jaman penjajahan Amerika, Belanda dan Spanyol.

Dari gempuran penjajah, hanya umat Islam di Philipina Selatan yang bertahan dan para penjajah gagal menguasainya, sehingga umat Islam di daerah tersebut masih berkembang sampai saat ini.

Namun demikian, pemeluk Islam di Selatan Philipina juga terdiri dari banyak etnis dan budaya yang berbeda, seperti halnya Islam Bugis di Indonesia.

Dikatakannya, Islam masuk ke Philipina melalui jalur Sufi Turki Usmani dan jalur perdagangan dari India. Pengaruh Turki Usmani yang mewarnai umat Islam awal di Philipina Selatan, tetapi saat ini pengaruh Arab Saudi lebih mendominasi, karena sejumlah bantuan masjid dan pendidikan bagi umat Islam mengalir di Philipina Selatan.

Makanya pemikiran mazhab yang berkembang bagi umat Islam Philipina, umumnya Syafii dan Salafiah, jelasnya.

Sementara itu, Dr.Ismail Wekke menjelaskan eksistensi The JK Research Centre yang menjadi bagian dari Pusat Studi dibawah naungan LP2S UMI.

Pusat studi ini gencar melakukan pengkajian terkait dengan Bugis-Makassar dan Collaborative study dengan berbagai pihak, baik dengan institusi di dalam maupun di luar negeri.

Salah satunya melalui Webinar kali ini menghadirkan narasumber dari Philipina. “Insyaa Allah 1 April 2021 akan dilaksanakan kegiatan serupa menghadirkan Dr.Anhar Gonggong sebagai Budayawan Senior di Indonesia”, sebutnya.

Wakil Rektor V UMI Prof.Hatta Fattah pada kesempatan tersebut mengajak dan mengundang Prof. Nasef Manabilang Adiong menjadi collaborator research yang diamini Prof. Nasef.

Bahkan dosen Philipina tersebut menawarkan sejumlah jurnal internasional, dimana ia menjadi reviuer di jurnal tersebut, untuk dapat dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa UMI untuk publikasi hasil kolaborasi research nantinya.

Moderator, M.Ishaq Shamad menyampaikan Webinar kali ini sangat menarik dengan topik yang hangat tentang perkembangan Islam di Philipina, sehingga wajar jika jumlah peserta webinar yang join di zoom meeting membeludak. (rls).