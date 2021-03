CAPTURE Dorong Photography Tingkatkan Perekonomian Ditengah Pandemi Covid-19

MAKASSSAR, UPEKS.co.id — Kementrian/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar kegiatan Capture (Course of Professional Talenta and Incubation Program for Photographer) di Hotel Sheraton, Kamis (18/3/2021)

Menurut Saifullah, Direktur Industri Kreatif Film, Televisi dan Animasi Kementrian/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa pihaknya akan melakukan pengembangan fotografi melalui platform digital.

” Kami akan merancang platform yang didalamnya orang dapat menjual foto mereka. Jadi bukan cuma makanan yang bisa dijual. Foto juga akan kita arahkan kesana. Jadi kalau misala ada orang yang sibuk dan tidak sempat berkunjung kedaerah terebut, mereka tinggal buka platform itu dan memilih foto yang akan dia beli ” ucapnya.

Walaupun pihaknya belum menemukan nama yang tepat untuk platform digital yang akan dirancangnya. Saifullah optimis jika hal tersebut akan meningkatkan perekonomian di tengah Pandemi.

Ia juga butuh uluran tangan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha fotografi agar membantu peningkatan ekonomi di daerah.

” Banyak daerah yang khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) belum melirik ini. Jadi belum menganggap photografer itu sebagai hal yang penting. Padahal harga foto itu kalau yang bagus bisa milyaran loh. Coba lihat harga foto termahal ada yang puluhan milyar 1 foto,” bebernya.

Maka dari itu kata Saiful, ia berharap agar kegiatan Capture dapat mendorong wirausaha di dunia fotografi. Apalagi pengembangan foto melalui aplikasi saat ini sudah semakin berkembang. (Rasak).