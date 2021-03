Bupati Bantaeng Tamu Kehormatan di IVL Sesion VII

BANTAENG,UPEKS.co.id — Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin menjadi satu-satunya Kepala Daerah asal Sulsel yang mengikuti program Indonesia Visionary Leader season VII yang diselenggarakan MNC Media.

Ilham Azikin diundang menjadi tamu kehormatan untuk memaparkan program unggulan Pemkab Bantaeng di masa Pandemi Covid-19.

Program ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan sebagai ajang untuk menilai kualitas dan kepemimpinan daerah. Dilangsungkan di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/3) Siang.

IVL merupakan program rutin yang diselenggarakan MNC Media untuk mengukur dan menguji kekuatan visi para pemimpin daerah, sekaligus menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan, sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah kepemimpinannya.

Para kepala daerah yang mengikuti ajang ini mempresentasikan kebijakannya dihadapan dewan juri. Nantinya dewan juri akan menilai pemaparan yang disampaikan kepala daerah tersebut.

IVL season VII ini mengusung tema “Peran Visi di Tengah Pandemi” dengan menghadirkan dewan juri antara lain Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UI, Prof Budi Frensidy, Ketua Pembina Indonesia Institute for Corporate Directorship, Andi Ilham Said, Direktur Eksekutif the Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri,Akmal Malik.

Pada kesempatan itu, Ilham Azikin dengan lugas mempresentasikan kebijakannya di hadapan dewan juri yang kemudian akan menilai pemaparan tersebut.

Dia memaparkan tiga program unggulan yakni di bidang pendidikan dengan program untuk menyiapkan kebutuhan perlengkapan sekolah untuk mengurangi beban pengeluaran orang tua bagi peserta didik baru di setiap tahun ajaran baru.

Pada sektor lapangan pekerjaan, Pemkab Bantaeng membantu pelaku usaha mengembangkan usahanya berbasis dusun dan RW. Serta di sektor pertanian, dilakukan program asuransi pertanian untuk mengurangi beban resiko petani disaat gagal panen dan menjamin ketersediaan bibit dan pupuk.

Program ini sesuai dengan visi utama Bupati Bantaeng yakni terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir batin berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian dan keunggulan berbasis agama dan budaya lokal.

“Dengan upaya yang secara konsisten menerapkan program unggulan yang berbasis peningkatan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya lokal di masa pandemi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng terap bisa dipertahankan positif (0,52) walaupun Provinsi Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan minus (-0,70),” ujar Bupati di tengah pemaparannya.

Ilham Azikin juga menyebutkan di masa pandemi, kebijakan pemulihan ekonomi dan kebijakan dijalankan secara beriringan. Oleh karena itu Pemkab Bantaeng selain menjalankan tiga program unggulan juga melakukan inovasi bidang kesehatan.

Diantaranya, program wisata Covid-19, Pembangunan UPTD Pusat

Penganggulangan Gizi Terpadu, terminal darah, bendera SASKIA.

“Tentunya kami menghaturkan apresiasi kepada MNC media yang telah menciptakan ruang bagi kami untuk saling berbagi dan mendapatkan banyak hal yang mungkin dapat bermanfaat untuk kami implementasikan dan aplikasikan di daerah kami,” katanya.

Melalui program ini, para pemimpin daerah diharapkan dapat semakin terpacu untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka.

Peningkatan tersebut kemudian diharapkan bisa berimplikasi untuk memupuk keyakinan kepada masyarakat bahwa pemimpin mereka memiliki kompetensi yang mumpuni dalam membangun daerahnya

masing-masing.

Para kepala daerah yang turut serta dalam IVL season VII ini antara lain Walikota Pontianak, Gubernur Aceh, Bupati Manggarai, Bupati Banyuasin, Bupati Bantaeng, Bupati Puncak Papua, Bupati Sumedang, Bupati TanahLaut, Wali Kota Banda Aceh, dan Bupati Majalengka.(Irwan.Patra)