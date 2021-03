Berbagai Hadiah, Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 Beraplikasi Y-Connect

MAKASSAR,UPEKS.co.id-– Pengguna skutik MAXI Yamaha akan mempunyai kegiatan menarik dan berbeda dalam menyalurkan hobi touringnya dengan memanfaatkan teknologi Y-Connect melalui aktivitas Maxi Yamaha Virtual Touring 2021.

Aktivitas yang memberikan pengalaman baru bagi pengguna Maxi Yamaha ini berlangsung selama 24 hari mulai 08 Maret sampai dengan 31 Maret 2021.

Promosi Yamaha teritori VII, Delma mengatakan, untuk mengikuti Maxi Yamaha Virtual Touring 2021, para calon peserta yang merupakan konsumen All New NMAX 155 Connected serta All New Aerox 155 Connected diwajibkan mengunduh.

Selanjutnya,registrasi, serta pairing antara motor dengan aplikasi Y-Connect sebelum kemudian melakukan pendaftaran sebagai peserta melalui link berikut ini http://bit.ly/RegistrasiMAXIVirtualTouring

Setelah resmi terdaftar, peserta akan mulai melakukan touring secara mandiri (personal) pada periode yang sudah ditentukan dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) acara yang dapat dilihat di link registrasi peserta.

“Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 mencakup konten foto karosel dengan motor Maxi Yamaha yang dipublikasikan di social media Instagram dan Facebook pribadi pemiliknya ketika melakukan touring dalam kurun waktu gelaran event ini,” ujar Delma.

Kata Delma, minimal ada tujuh destinasi menarik yang wajib dikunjungi peserta untuk mengabadikan momen dalam potret bersama motor Maxi Yamaha, dalam kondisi sepeda motor selalu terkoneksi dengan aplikasi Y- Connect.

Adapun untuk ketentuan posting foto, wajib dilakukan di hari pertama Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 berlangsung, saat tiba di tempat tujuan touring, dan di hari terakhir event ini.

“Syarat itu mewajibkan peserta memosting satu foto bersama motor MAXI Yamaha, satu foto jumlah kilometer di tampilan aplikasi Y-Connect secara real time (capture layar smartphone), buat caption semenarik mungkin dan sertakan hashtag unik #MAXIVirtualtouring2021, dan peserta boleh mengupload lebih dari dua foto dalam satu postingan foto karosel. Ini berlaku masing-masing di hari pertama, saat tiba di destinasi tujuan dan di hari terakhir,” jelas Delma.

Penilaian pemenang dibagi berdasarkan tiga kategori yang meliputi Mileage atau peserta dengan jumlah jarak tempuh terbanyak pada fitur Rank Y-Connect. Lalu Best Photo & Caption serta Best Engagement Photo & Caption pada postingan media sosial.

Sementara itu, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Antonius Widiantoro mengatakan, Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 merupakan terobosan baru dalam memanjakan para pengguna Maxi Yamaha untuk tetap bersemangat meskipun di tengah situasi pandemi seperti ini.

Kegiatan ini, lanjutnya, dapat menjadi pilihan bagus untuk konsumen agar tetap aktif dan menikmati perjalanan touring bersama motor Maxi kesayangan mereka dengan tetap memperhatikan protokol kesahatan.

“Bagi pengguna All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected ayo segera ikuti aktivitas ini. Jelajahi sebanyak banyaknya tempat menarik dan tampilkan foto-foto terbaik agar dapat memenangkan hadiah- hadiah yang sudah disiapkan Yamaha,” paparnya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait acara dapat melihat juklak Maxi Virtual Touring 2021 pada link pendaftaran atau menghubungi Contact Center Yamaha Indonesia di nomor 02124575555.

Sekadar diketahui, daftar hadiah pemenang Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 diantaranya Kategori Mileage (Jumlah Jarak tempuh pada Fitur Rank Y-Connect), Posisi 1 uang tunai Rp10.000.000 (belum dipotong pajak), Posisi 2 uang tunai Rp5.000.000 (belum dipotong pajak), Posisi 3 uang tunai Rp2.500.000

(belum dipotong pajak), Posisi 4-10 uang tunai Rp500.000 dan Maxi Bomber Jacket (belum dipotong pajak).

Untuk Best Photo & Caption, Posisi 1 uang tunai Rp5.000.000 (belum dipotong pajak), Posisi 2 uang tunai Rp2.500.000 (belum dipotong pajak), Posisi 3 uang tunai Rp1.000.000 (belum

dipotong pajak), Posisi 4-5 uang tunai Rp500.000 dan VR 46 All Seasonal Jacket (belum dipotong pajak).

Untuk Best Engagement Photo, Posisi 1 uang tunai Rp5.000.000 (belum dipotong pajak), Posisi 2 uang tunai Rp2.500.000 (belum dipotong pajak), Posisi 3 uang tunai Rp 1.000.000 (belum dipotong

pajak), Posisi 4–5 uang tunai sebesar Rp500.000 dan VR 46 All Seasonal Jacket (belum dipotong pajak). (mit)