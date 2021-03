Asmo Sulsel Gelar Honda PCX Stream Concert Di Rooftop Nipah Mall

Makassar, Upeks.co.id – Selama masa pandemi. Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) terus berinisiatif. Menggelar kegiatan secara online. Untuk memberi hiburan kepada masyarakat sekaligus mengikuti protokol kesehatan. Untuk tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa.

Kali ini, Asmo Sulsel dengan bangga menggelar “Honda PCX Sound From The Roof” yang akan digelar secara live virtual di Instagram dan Facebook HondaJagoanku pada Sabtu, 27 Maret 2020 pukul 20.00 WITA di Rooftop Nipah Mall, Makassar.

Mengusung konsep stream concert, kegiatan ini menghadirkan musisi-musisi Jagoan Makassar yaitu Kapal Udara, DVY Band, FrontXside serta Paradivya Band yang akan membawakan karya-karya dengan genre musiknya masing-masing. Tidak hanya itu, Asmo Sulsel juga membawa konsep intimate concert dengan menghadirkan 20 konsumen terpilih pengguna New PCX serta penggemar musik untuk hadir menyaksikan acara dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Beragam hadiah menarik seperti Helm Exclusive, Sepatu Compass, dan Voucher Belanja juga akan mewarnai jalannya acara.

Manager Marketing Astra Motor Sulsel untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Gangga Nanda Adi mengatakan Astra Motor Sulawesi Selatan saat ini turut berkontribusi atas pergerakan industri musik yang ada di Sulawesi Selatan. Ada beberapa program musik yang sudah terlaksana seperti Honda Live session, Honda student session, dan berpartisipasi dalam gelaran tahunan festival musik seperti Rock in Celebes, MKS Fest, Prolog Fest dan beberapa acara musik ternama lainnya. Spesial di gelaran “Honda PCX Sound From The Roof” ini, kami ingin gabungkan keunggulan New PCX yang elegan dan berkelas dengan konsep konser di rooftop yang merepresentasikan kesan megah dan juga berkelas.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberi hiburan kepada masyarakat pecinta matic besar. Lebih spesial lagi, untuk pertama kalinya Honda menggelar kegiatan di atas rooftop dengan paduan konsep musik dari musisi Makassar yang berjejer dengan keunggulan New PCX yang memiliki design elegan serta dilengkapi fitur canggih. Jadi, gausah ragu lagi, Matic besar itu ya PCX 160”, ujar Gangga.

All New Honda PCX 160 cc hadir dengan mesin terbaru 160 cc dengan 4 katup eSP+ menjadikan All New Honda PCX semakin nyaman dikendarai dalam situasi apapun. Desain “Luxurious and Dynamic Design”. Tampilan lebih berkelas dan lekukan yang lebih tajam sehingga terlihat lebih agresif dan sporty. Fitur canggih yang atraktif membuat nyaman, mudah digunakan, dan, aman seperti: (USB charger, Smart Key, Bagasi yang Luas, LCD Panel Meter Design semakin mewah , ban yang lebar. serta HSTC ( Honda selection torque control yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perbedaan perputaran ban depan dan belakang sehingga motor kita mudah slip ketika berada dijalanan yang licin dan Performa yang semakin bertenaga tarikan yang lebih halus namun tetap irit bahan bakar dan ramah lingkungan.(rls)