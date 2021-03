3 Wise Monkeys MaRI Makan Sepuasnya Mulai 149 Ribuan

Makassar, Upeks.co.id–Di bulan Maret ini, 3 Wise Monkeys yang merupakan salah satu restoran Jepang menghadirkan promo all you can eat bagi seluruh pecinta Japanese Cuisine. 3 Wise Monkeys yang terkenal akan kelezatan dari sajian menunya menghadirkan promo spesial makan sepuasnya mulai 149 ribu rupiah. Pelanggan setia 3 Wise Monkeys dapat langsung berkunjung ke Ground Floor MaRI untuk menikmati promo ini.

Dengan harga mulai 149 ribu rupiah, pelanggan sudah dapat menikmati lebih dari 50 menu makanan yang tersedia. Termasuk Soup, Salad, Appetizer, Sushi, Sashimi, Fried and Grilled, Mini Donburi, Noodle, hingga Dessert.

“Promo terbaik ini hadir bagi seluruh pelanggan setia 3 Wise Monkeys. Tak hanya itu, promo ini juga memberikan kepuasan bagi pelanggan yang bebas memilih lebih dari 20 jenis makanan yang disediakan 3 Wise Monkeys. Silahkan berkunjung ke MaRI, promo ini hanya berlaku di bulan Maret ini,” ungkap Ina Sakina Rustham selaku Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah.

MaRI berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara lain ; wajib mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh pada seluruh akses dan pengunjung wajib mengenakan masker selama berada di area MaRI. Desinfeksi rutin juga telah konsiten diterapkan di seluruh area MaRI. Pelayanan parkir kini telah menggunakan sistem touchless sehingga lebih aman dan nyaman bagi pengunjung setia MaRI.

Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh MaRI ialah aplikasi Mallku Marketplace. Aplikasi ini hadir menjadi salah satu bagian dari inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan setia MaRI. Mallku Marketplace merupakan solusi bagi para pelanggan mal untuk berbelanja dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah proses belanja. Kehadiran Mallku Marketplace memberikan kemudahan bagi pelanggan yang dapat diakses, selama 24 jam. Saatnya nikmati berbagai keuntungan dalam genggaman anda bersama Mallku Marketplace.

