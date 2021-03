Kalla Group Catat Pertumbuhan Positif di Januari-Februari 2021

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Kalla Group mencatat pertumbuhan positif di kuartal pertama tahun 2021. Walaupun masih berada di masa pandemi, Kalla Group kini bangkit dengan capaian yang kian membaik.

Beberapa perusahaan dibawah naungan Kalla Group memberikan gambaran performancenya. Diantaranya Kalla Toyota, Kalla Kars, dan Bukit Baruga.

“Kalla Group berkomitmen membantu percepatan pemulihan ekonomi melalui berbagai sektor usaha yang dimiliki. Kami cukup bangga dengan capaian di kuartal pertama di tahun ini. Kalla Group optimis dapat meningkatkan capaian di kuartal mendatang,” pungkas Aswan Amiruddin selaku Marketing and Corporate Communication Division Head Kalla Group.

Walau sektor otomotif mengalami penurunan -4% di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra, Kalla Toyota justru mengalami peningkatan pejualan. Kalla Toyota mencatat peningkatan penjualan sebesar 55% di bulan Februari.

Tak hanya terjadi peningkatan, Kalla Toyota juga konsisten menjadi market leader dengan capaian 33,64% di seluruh wilayah penjualannya.

Toyota Rush menjadi unit yang mendominasi penjualan terbanyak sepanjang Februari 2021. Di bulan Maret hingga minggu kedua ini, Kalla Toyota telah menguasai market share sebesar 17,56%.

Fajriaty Muhammadiah, Marketing & Customer First General Manager Kalla Toyota mengungkapkan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru kini resmi diberlakukan. Kebijakan ini memberikan diskon hingga puluhan juta rupiah.

Mobil Toyota tipe Avanza, Rush, Yaris, Sienta, dan Vios menjadi deretan yang termasuk dalam program relaksasi ini.

“Hingga minggu kedua di bulan Maret ini, Kalla Toyota telah mencatat peningkatan penjualan hingga 63%. Program relaksasi ini memacu gerak Kalla Toyota untuk tetap bisa menguasai market share hingga akhir Maret mendatang. Bagi pelanggan setia Kalla Toyota, ini adalah waktu yang tepat untuk memiliki unit Toyota unggulan,” ungkap Fajriaty.

Kalla Toyota menghadirkan promo angsuran mulai 2 jutaan rupiah dan rate mulai 1,99%. Paket ini sudah termasuk gratis biaya jasa service berkala.

Kalla Toyota juga memberikan special offer diskon hingga puluhan juta untuk unit Toyota New Alphard, New Camry, All New Corolla Altis, dan Dyna.

Bagi pelanggan yang melakukan trade in, Kalla Toyota memberikan spesial benefit cashback hingga 5 juta rupiah.

Kalla Toyota juga berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di area bengkel. Kalla Toyota memberikan layanan desinfektan area bengkel secara berkala.

“Kami juga membersihkan kendaraan pelanggan dengan

desinfektan setelah selesai di servis, hingga penerapan jaga jarak aman diruang tunggu pelanggan,” sambung, Fajriaty.

Beralih ke performance Benelli, Ferry Irawan selaku COO Kalla Kars mengungkapkan bahwa terjadi penurunan market roda dua segmen adventure, retro, cruise, adan naked sport. Penurunan penjualan mencapai -10%. Namun Benelli justru mengalami peningkatan performa.

“Kalla Kars mencatat peningkatan performa penjualan Benelli sebesar 56% di bulan Februari. Capaian tersebut menempatkan Benelli sebagai market leader dengan market share 61,90% untuk wilayah Sulawesi Selatan,” pungkas, Fery.

Kalla Kars juga tidak ketinggalan memberikan promo terbaiknya di bulan Maret. Pelanggan berkesempatan mendapatkan diskon hingga 500 ribu rupiah untuk setiap pembelian unit Benelli dan Keeway di bukalapak.

Pelanggan juga dapat memiliki motor Benelli dengan DP mulai dua jutaan rupiah. Jeep juga memberikan promo berupa DP dan bunga 0% untuk pembelian melalui kartu kredit.

Seiring dengan performa otomotif yang kian meningkat, perumahan Bukit Baruga juga memberikan performa yang tumbuh positif. Ralie Karya Agriawan selaku Strategic Marketing Officer Bukit Baruga memaparkan perusahaan yang menawarkan hunian asri ini mencatat peningkatan penjualan sekitar 45 unit pada bulan February 2021 jika dibandingkan penjualan pada periode yang sama tahun lalu.

“Peningkatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan perumahan Bukita Baruga didominasi oleh tipe 38/72 Cluster Bali Thai Land,” kata Ralie.

Sejalan dengan performance yang semakin baik, PT. Baruga Asrinusa Development juga memberikan special price khusus Maret.

Dimana unit cluster Bali Thai type 38/72 yang semula berharga 450 juta, kini hanya 275 juta. Untuk unit cluster Bali Regency type 65/105 yang semula berharga 900 juta, kini hanya 570 juta.

Promo bulan ini juga berlaku untuk unit cluster Bali Regency type 88/135 yang semula berharga 1.1 M, kini berharga 750 juta, dan unit terakhir yakni cluster Tanah Datar Residence type 160/152 yang semula berharga 2,2 M dapat dimiliki mulai 1.55 M.

“Tidak hanya itu, kami juga membuka peluang bisnis bagi masyarakat kota Makassar hanya dengan klik sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan berhasil melakukan referral produk/program kami setiap bulannya kepada relasi, keluarga dan teman,” pungkas Ralie

Insitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Kalla juga tidak kalah memberikan promo menarik dengan promo beasiswa upto

100% bagi mahasiswa yang mendaftar untuk tahun ajaran 2021-2022. Tidak hanya itu akan hadir voucher bebas biaya tes.

”Khusus di Kalla FAIR nantinya, orang tua dan calon mahasiswa bisa mengikuti campus tour dan trial class,” ungkap, Syamril Rektor ITB Kalla. (rls).