Alfamidi Hadirkan Promo Diskon Bowl Set Collection 70%

MAKASSAR.UPEKS.co.id— Setelah sukses dengan promo Stackable Drinkset, kali ini Alfamidi menghadirkan Kejutan Spesial untuk Keluarga Bunda dengan promo Bowl Set Collection.

Bowl Set Collection atau mangkok susun serbaguna ini punya banyak manfaat. Selain untuk bahan makanan, produknya sudah didesain lebih modern, banyak pilihan warna, exclusive, serta bisa disusun sehingga hemat tempat penyimpanan.

Marketing Manager Alfamidi Sulselbar, Bachry Baharuddin mengatakan, Bowl Set Collection terdiri dari satu mangkok besar ukuran 7 inci dan empat mangkok kecil dengan 4,5 inci. Jadi dalam satu set-nya terdapat lima mangkok.

Soal kualitas, lanjut dia, jangan diragukan lagi. Sebab, Bowl Set Collection terbuat dari bahan kaca pilihan yang dikembangkan oleh Brighton.

Brighton sudah terpercaya karena selalu menghadirkan produk unggulan untuk keluarga masa kini. Sehingga mangkok modern tersebut sangat aman digunakan sebagai wadah untuk buah,

sayur, makanan berkuah, hingga makanan panas juga dingin.

“Dari beragam keunggulannya, harga Bowl Set Collection di pasaran mencapai Rp149.900 per set. Namun kabar baiknya, Alfamidi memberikan potongan hingga 70% sehingga harganya hanya Rp49.900 per set. Lebih menarik lagi, khusus untuk member Alfamidi akan mendapatkan harga khusus yakni hanya Rp44.900 per set,” katanya.

“Pokoknya Bowl Set Collection ini sangat banyak manfaatnya, harganya juga pas di kantong. Jika dihitung pelanggan bisa hemat sampai dengan 70%,” sambungnya.

Riri pun mengajak konsumen untuk segera menjadi member Alfamidi, karena dengan member Alfamidi akan mendapatkan harga spesial atau lebih hemat Rp5.000.

“Karena dengan kartu member, pelanggan bisa memiliki banyak keuntungan setiap kali berbelanja. Tidak hanya itu, transaksi pakai gopay dapat tambahan potongan Rp5.000 atau transaksi pakai shopee pay dapat tambahan potongan Rp3.000. Untuk mendapatkan penawaran harga Bowl Set Collection ini, pelanggan cukup berbelanja dengan minimal Rp75.000,” jelasnya.(rif)