25 Peserta Bersaing Ketat Jadi Duta Wisata Kabupaten Enrekang

ENREKANG, UPEKS.co.id — Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Duta Wisata Indonesia-Enrekang bekerjasama dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Enrekang, memulai penyeleksian Duta Wisata tingkat Kabupaten Enrekang tahun 2021, Minggu (28/2). Tahapan penyeleksian itu diawali dengan tes wawancara, di kantor Dispopar Enrekang.

Sebanyak 25 calon duta wisata mengikuti tahapan seleksi tersebut. Mereka adalah utusan tiap-tiap kecamatan minus kecamatan Malua, dan beberapa peserta dari kategori umum. Tahapan seleksi dimulai pukul 09.00 Wita hingga pukul 17.00 Wita.

Para peserta diuji tentang wawasan kepariwisatan, public speaking, attitude dan performance dari tim penguji. Tim penguji sendiri dari DPC Adwindo Enrekang dan Dispopar Enrekang.

Tahapan seleksi itu dihadiri langsung Kadispopar Enrekang, Dadang Sumarna. “Saya sangat berharap dari seleksi ini kita bisa mendapatkan putra putri terbaik, yang akan mewakili Kabupaten Enrekang pada ajang pemilihan Duta Wisata tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021,” harap Dadang Sumarna.

Dadang Sumarna juga mebambahkan, selama kegiatan berlangsung semua peserta wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat. “Sebelum masuk ke ruangan peserta wajib mencuci tangan, cek suhu badan, peserta wajib memakai masker dan jaga jarak,” tambah Dadang Sumarna.

Setelah tes wawancara, selanjutnya para peserta akan memasuki tahapan karantina yang rencananya dilaksanakan 8 Maret hingga 13 Maret 2021, di Villa Bambapuang.

“Pada saat karantina para peserta akan diberikan pembekalan, fhotoshoot, galadinner dan bakti sosial,” jelas tim seleksi yang juga Kasi Pelayanan dan Informasi Dispopar Enrekang, Aswad Hatta.

Tahapan terakhir adalah malam grand final untuk menentukan putra dan putri Duta Wisata Enrekang terpilih tahun 2021.

Malam grand final akan memilih juara 1 dan 2 serta 6 predikat the best bergengsi seperti the best favorit, persahabatan, intelegencia, social media influencer, Fhoto genic dan the best talent. (Sry)