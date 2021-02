XL Axiata-Bank  OCBC NISP Kolaborasi Hadirkan Kemudahan Internet Selama #DiRumahAja

Makassar, Upeks.co.id– PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) bekerjasama dengan Bank OCBC NISP meluncurkan produk layanan khusus bagi para nasabah Bank OCBC NISP untuk menghadirkan akses internet yang dapat mendukung kegiatan masyarakat selama berada di rumah pada masa pandemi. Dukungan ini berupa “Paket Welcome Bonus OCBC NISP” yang memudahkan pelanggan dan masyarakat terutama kaum milenial untuk melakukan kegiatan banking from home sambil berkontribusi menurunkan kurva penyebaran COVID-19 dengan berada #DiRumahAja.

Chief Sales Officer XL Axiata, Octavia Kurniawan (Okie) mengatakan, “dalam situasi pandemi yang masih tinggi ini, kami terus berupaya untuk menghadirkan beragam layanan telekomunikasi dan juga inovasi yang bisa memudahkan masyarakat dan pelanggan untuk melakukan aktivitasnya di rumah.

“Kerjasama strategis dengan OCBC NISP merupakan salah satu terobosan kami untuk mempermudah masyarakat dan pelanggan khususnya kaum milenial dalam mengakses layanan digital mobile banking dengan layanan data yang kami miliki,” ungkapnya.

Okie menambahkan, di era serba digital saat ini, penerapan teknologi digital di perbankan semakin massif dan berkembang. Berbagai layanan berbasis digital juga semakin canggih. Guna menjamin keamanan data pelanggan, program ini juga menerapkan sistem pengamanan yang kuat, Dengan demikian pelanggan dan masyarakat akan tetap merasa aman untuk melakukan banking from home.

Sementara itu, Digital Business Division Head Bank OCBC NISP, Rudy Hamdani mengatakan Bank OCBC NISP terus mengakselerasi transformasi digital untuk mendukung nasabah tetap produktif dalam menjalankan aktivitas selama #DiRumahAja, termasuk untuk melakukan transaksi perbankan.

“Kolaborasi Bank OCBC NISP dan XL Axiata ini akan memperkuat komitmen kami dalam menghadirkan layanan perbankan yang mudah dan nyaman bagi nasabah kami. Dengan akses internet yang mumpuni, proses pembukaan rekening, transaksi perbankan sampai pengelolaan investasi dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking ONe Mobile,” jelas Rudy Hamdani, Digital Business Division Head Bank OCBC NISP, ” ujarnya.

Paket Welcome Bonus merupakan paket perdana dengan bonus free kuota internet 2GB yang diberikan oleh XL Axiata khusus untuk nasabah baru Bank OCBC NISP yang membuka rekening NYALA lewat aplikasi mobile banking ONe Mobile. Dengan menggunakan nomor XL yang diberikan, nasabah akan mendapatkan free akses aplikasi ONe Mobile selama 30 hari, dan periode berikutnya mengikuti masa aktif paket dan kartu. Program ini akan berlangsung hingga 31 Januari 2022.

Melalui kerjasama dengan Bank OCBC NISP ini, XL Axiata berharap bisa terus mengembangkan layanan yang dapat mendukung layanan digital di sektor perbankan. Selain itu, program ini juga menunjukkan upaya XL Axiata untuk menjangkau generasi muda dimana Bank OCBC NISP merupakan salah satu Bank yang memiliki program produk, layanan, bahkan edukasi literasi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda Indonesia.

Salah satunya adalah program literasi keuangan digital yang dikemas dalam konsep lifestyle y ang erat dengan keseharian anak muda Indonesia dengan tajuk #TAYTB Show yang kini telah ditonton sebanyak lebih dari 14 juta kali.

Bank OCBC NISP juga menghadirkan Gerakan #SAVE20 yang mendorong generasi muda Indonesia untuk memulai kebiasaan baik untuk menabung dan berinvestasi dengan nominal yang terjangkau mulai dari Rp20.000 setiap hari melalui ONe Mobile dengan membeli produk reksadana ataupun tabungan berjangka. Berdasarkan data produk manajemen keuangan di Bank OCBC NISP, jika nasabah mulai menabung dan berinvestasi dengan nilai Rp20.000 secara konsisten setiap hari dimulai dari umur 20 tahun, maka nasabah tersebut dapat memperoleh Rp 3,7 Miliar di usia pensiunnya.(Mimi)