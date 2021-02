TSM Makassar Gelar Pameran Tanaman Hias “Plantopia”

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Mengakomodir kebutuhan pencinta tanaman, Trans Studio Mall Makassar menggelar pameran bertema “Plantopia” 19 – 28 Februari 2021 di Atrium Trans Square. Pameran menampilkan aneka ragam tanaman hias dan berbagai acara menarik untuk menghibur pengunjung.

Pameran tanaman hias diisi beberapa participants, seperti Deandra Gardening, Kudara Plants, Cluster Bunga Gowa, Almaplants, TCC, Mahilashop, Melona Garden, Kebunta Mks, Family Farm Hydroponics dan AFAea Studio.

Marcomm Manager Trans Studio Mall Makassar, Radi Agustian mengatakan, kesepuluh tenant participants tersebut akan menggelar bazaar penjualan serta talk show dan workshop mengenai tips memilih tanaman, berkebun di rumah, dan cara bercocok tanam hidroponik, maupun aquaponik. Pameran Plantopia diharapkan akan menjadi wadah untuk mendukung bisnis tanaman.

“Selama Plantopia berlangsung, para pengunjung dapat menjumpai berbagai jenis tanaman yang banyak diburu tahun ini seperti sukulen, monstera, aglonema, calathea juga ada pot terakota dan aksesoris tanaman. Sambil menjelajah area pameran, pengunjung juga bisa mendapatkan edukasi dan bertemu langsung dengan penjual terpercaya di bidang tanaman dan pelengkapnya,” ungkapnya.

Dia pun berharap, penyelanggaraan Plantopia diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat yang sedang mencari tanaman hias untuk menambah koleksi atau sekadar mempercantik rumah.

Tak hanya itu, pameran tanaman hias ini turut menghadirkan promosi menarik hingga diskon up to 50 persen dari sejumlah tenant Trans Studio Mall Makassar diantaranya OB Fitness Health, Shaga, Advanced by Gramedia, Metro Department Store, Giordano dan Cosmo Lady.

“Jangan lewatkan pula program belanja memenangkan hadiah langsung bagi pengguna Kartu Kredit Bank Mega dengan minimal transaksi Rp250.000 selama periode pameran berlangsung,” katanya.

Selain itu, pameran ini juga menyajikan aktivitas olahraga Active Pleasure seperti X-Fighter Class dan Piloxing Class by Exist Gym di tanggal 21 Februari 2021, Chokbull Muay Thai pada 27 Februari dan NightRunVerCity di tanggal 28 Februari 2021 juga Instagram Live Session dan penampilan spesial dari Transkustik.

“Kami mengajak para pengunjung setia untuk dapat mengikuti keseluruhan program yang sudah dipersiapkan karena penawaran yang diberikan sangat menarik dan sayang jika dilewatkan. Tidak lupa, protokol kesehatan wajib bagi peserta dan pengunjung patuhi serta memperhatikan keselamatan dan keamanan di area mall selama pameran berlangsung,” pungkasnya. (mita)