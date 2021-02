PT MMKSI Bersama PT BBM Luncurkan Produk SUV New Pajero Sport

MAKASSAR, UPEKS.co.id – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC) di Indonesia kembali menggelar aktivitas Mitsubishi Motors Auto Show yang kali ini diselenggarakan di Mal Ratu Indah pada tanggal 18 hingga 21 Februari 2021 mendatang.

Tidak hanya memberikan program penjualan yang menarik, PT MMKSI bersama dengan diler PT Bosowa Berlian Motor ( PT BBM) meluncurkan produk SUV teranyar, yaitu New Pajero Sport.

Mitsubishi Pajero Sport ini merupakan penyegaran dari model Pajero Sport sebelumnya. Dalam peluncuran New Pajero Sport ini mengusung tagline “Live The Adventure”.

President Director PT MMKSI, Naoya Nakamura mengatakan sejak diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 2009 Mitsubishi Pajero Sport telah mendapatkan perhatian, penerimaan positif serta pengakuan dari konsumen, media dan institusi nasional.

Hal ini, kata Naoya, dibuktikan dengan total populasi Pajero Sport di Indonesia yang saat ini telah mencapai 164.773 unit. “Kami berharap dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Live The Adventure!” ucap Naoya Nakamura saat memperkenalkan New Pajero Sport melalui virtual, Kamis (18/02/2021).

Naoya mengungkapkan peluncuran New Pajero Sport pada 16 Februari lalu yang mengusung tagline “Live The Adventure” ini untuk menggambarkan personifikasi pengguna yang telah mencapai kesuksesan namun tetap menjaga semangat hidup (passion) untuk terus berusaha meraih pencapaian dan mimpi yang lebih baik. Untuk itu New Pajero Sport merupakan partner yang tepat untuk menemani para pengendara meraih mimpi sekaligus menikmati gaya hidup petualangan tanpa batas.

Sementara itu, Managing Director PT Bosowa Berlian Motor (BBM), Anton Wijaya mengatakan Mitsubishi Motors Auto Show menampilkan lima unit pamer jajaran produk Mitsubishi Motors yang terdiri dari New Pajero Sport 4×2, Xpander Ultimate, Xpander Cross Premium dan Xpander Sport.

Kata Anton, tidak hanya melihat jajaran produk secara langsung. Pengunjung pameran juga dapat merasakan sensasi berkendara dengan kendaraan penumpang Mitsubishi melalui unit test drive Xpander Exceed dan Xpander Cross.

“Karena pada ajang Mitsubishi Motors Auto Show, PT MMKSI dan PT BBM memberikan penawaran menarik bagi konsumen yang melakukan SPK pada event ini, dengan program penjualan Februari 2021 dan juga suvenir khusus SPK di tempat selama periode pameran,” katanya.

Dia menambahkan, konsumen juga tidak perlu khawatir karena PT MMKSI menjamin semua proses dalam kegiatan Mitsubishi Motors Auto Show mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Untuk price list Mitsubishi Pajero Sport ini bermacam-macam. Mulai dari tipe Dakar Ultimate 4×4 AT dibanderol Rp735.000.000, Dakar Ultimate 4×2 AT Rp630.000.000, Dakar 4×2 AT Rp587.000.000, GLX 4×4 MT Rp575.000.000, Exceed 4×2 AT Rp 523.900.000, Exceed 4×2 MT Rp 509.900.000.

Kemudian untuk Xpander Cross, mulai dari tipe Cross Rockford Black Edition dibanderol Rp313.600.000, Cross A/T Premium Package Rp304.600.000, Cross AT Rp291.600.000, Cross MT Rp281.600.000.

Sedangkan untuk Xpander dan Xpander Limited, mulai dari tipe Xpander Ultimate dibanderol Rp284.000.000, Sport AT Rp280.100.000, Sport MT Rp270.100.000. Lalu untuk Xpander Black Limited AT Rp275.400.000, Black Limited MT Rp265.000.000, Exceed AT Rp262.100.000, Exceed MT Rp251.700.000, GLS AT Rp255.100.000, GLS MT Rp243.400.000, GLX MT Rp227.000.000. (mita)