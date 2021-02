Lebih Hemat Beli Pertamax Series dan Dex Series, Gunakan Aplikasi My Pertamina

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Tren gaya hidup saat ini mendorong perubahan perilaku manusia melakukan beragam aktivitas dengan memanfaatkan teknologi. Seperti halnya transaksi jual beli, penggunaan dompet digital menjadi pilihan yang diambil masyarakat karena dinilai lebih praktis dan mudah digunakan untuk saat ini.

Disamping itu, ditengah kondisi pandemi COVID-19, transaksi digital dinilai mampu mengurangi terjadinya penularan virus yang dapat menyebar melalui benda-beda yang disentuh oleh banyak orang termasuk uang tunai, baik kertas ataupun logam maupun struk bukti pembayaran.

Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali mengatakan sebagai upaya untuk meminimalisir penularan virus COVID-19, Pertamina mengajak masyarakat untuk bertransaksi secara _cashless_ menggunakan aplikasi MyPertamina.

“Kami terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran secara non-tunai di SPBU. Berdasarkan data internal perusahaan selama tahun 2020, tercatat tren transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina di Sulawesi sempat mencapai 55.000 transaksi per bulan. Animo masyarakat ini akan terus kami dorong dengan memberikan beberapa kemudahan bertransaksi digital dibandingkan tunai,” tambahnya.

Pertamina memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan apabila bertransaksi secara non-tunai menggunakan aplikasi MyPertamina. “Kepada pelanggan setia Pertamina khususnya pengguna aplikasi My Pertamina bisa menikmati pembelian BBM lebih hemat Rp 100,- per liter untuk pembelian Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexlite dari tanggal 1 Februari hingga 31 Maret 2021 di SPBU yang sudah terhubung dengan aplikasi My

Pertamina,“ jelasnya.

Masyarakat dapat mengunduh aplikasi MyPertamina dan mendapatkan informasi program promosi serta daftar SPBU yang sudah terhubung dengan aplikasi My Pertamina dengan mengakses www.mypertamina.id atau menghubungi Pertamina Call Center 135. (rls).