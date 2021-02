Hadiri Seminar, Rektor Harap Mahasiswa Bantu Promosi Unifa

MAKASSAR, Upeks.co.id–Universitas Fajar (Unifa) Makassar berharap “Marketing Communication Trends In 2021” yang dipresentasikan Grup Panelis I mata kuliah “Karya Ilmiah yang Diseminarkan” dapat diimplementasikan di dunia kampus, khususnya untuk merekrut mahasiswa baru di masa pandemi Covid-19.

Rektor Universitas Fajar Makassar, Muliyadi Hamid, dalam sambutannnya saat membuka seminar Grup Panelis I yang mengusung tema “Marketing Communication Trends In 2021” mengatakan, di masa pandemi ini ada tantangan tersendiri dalam hal merekrut mahasiswa, dan media sosial menjadi salah satu wadah yang efektif untuk melakukan promosi.

“Kami berharap mahasiswa yang telah melakukan banyak kajian dalam seminar ini bisa membantu, terutama dalam melakukan berbagai promosi tentang Unifa melalui media sosial,” kata dia.

Muliyadi menuturkan, dia sengaja hadir ke seminar yang yang digelar di Cinema 3 (SATIN) CGV Panakkukang Makassar, Rabu (3 Februari 2021), untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang menjadi trend ke depan, utamanya untuk kegiatan marketing.

Sementara itu, mata kuliah “Karya Ilmiah yang Diseminarkan” adalah mata kuliah yang diambil setiap mahasiswa Pascasarjana Unifa Semester 3 Program Studi Ilmu Komunikasi, di mana setiap mahasiswa diwajibkan membuat seminar secara berkelompok atau grup.

Adapun Grup Panelis I yang tampil pada (Rabu), beranggotakan 6 panelis yang masing-masing membahas berbagai sub tema. Yaitu Misriadi Mise dengan tema “(No) Face to Face Selling”, Andrie B. Syarif yang mengangkat sub tema “Artificial Intelligence Marketing”, Anna Maryani mempresentasikan sub tema “Melihat Flywheel di Dunia Logistik”, Muh. Alphiyan As. dengan sub temanya “Search Engine Optimization for Brand Awareness”, Wiwiek Dwi Endah S. mengulas tentang sub tema “Medsos & Marketing Komunikasi” dan La Ode Alfian Friz dengan sub tema yang dibahas yaitu tentang “Webisode untuk Para Marketer”.

Seminar yang dipandu oleh MC, Yudha Prawira Hasta ini juga menghadirkan dua dosen penanggap dari Unifa Makassar, yakni Citra Rosalyn Anwar dan Muh. Bisyri yang cukup banyak memberikan masukan bagi Grup Panelis I.

Citra mengatakan, tema seminar yang dipresentasikan oleh Grup Panelis I ini sudah layak untuk dijadikan sebuah karya ilmiah akhir berupa tesis. “Karena para panelis sebenarnya sudah melakukan riset di seminar ini. Sayang sekali jika tidak ada tindak lanjut berikutnya,” kata dia.

Bahkan dia berharap, tema besar dan setiap sub tema yang diulas masing-masing panelis dari Grup Panelis I bisa menjadi bahan mata kuliah untuk proses belajar mengajar di kampus Unifa.

“Saya sendiri akan menjadikan tema-tema ini sebagai bahan mata kuliah saya karena saya yakin, masing-masing panelis sudah melakukan banyak kajian. Kebetulan saya mengajar satu mata kuliah yang punya kaitan erat dengan tema-tema yang dibahas,” ujarnya.

Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Unifa, Muhammad Asdar mengungkapkan, kewajiban menggelar seminar bagi calon magister di Unifa merupakan bagian dari mata kuliah “Karya Ilmiah yang Diseminarkan”.

“Di Unifa, seminar seperti ini telah rutin dilakukan sejak tahun ajaran 2016-2017. Setiap mahasiswa wajib menggelar seminar publik dan menjadi pemateri sebelum meraih gelar magister,” tukasnya.(rls)