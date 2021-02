BMW Astra Makassar Hadirkan New BMW X5 dengan Berbagai Fitur

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Sebagai pelopor dari segmen Sport Activity Vehicle BMW, BMW X5 menjadi tolak ukur pada segmen ini dengan perpaduan antara kenyamanan berkendara dan dinamika berkendara.

BMW Astra Makassar bersama BMW Group Indonesia kini hadirkan New BMW X5 xDrive40i xLine dengan berbagai fitur tambahan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan dalam berkendara.

Kepala Cabang BMW Astra Makassar, Ivan Abrilian mengatakan, kami bersama BMW Group Indonesia selalu mendengar masukan dari para pelanggan untuk pengembangan produk BMW menjadi lebih baik.

“Fitur yang kini kami hadirkan di New BMW X5 xDrive40i xLine adalah bangku baris ketiga, fleksibilitas pengaturan bangku baris kedua, Comfort Cushions pada sandaran kepala bangku baris kedua, interior trim dalam Aluminium “Mesheffect” Dark, sound system Harman Kardon, Parking Assistant Plus dan Driving Assistant. New BMW X5.

xDrive40i xLine ditawarkan dengan harga Rp1.855.000.000,00 on-the-road,” ungkap Ivan.

Lebih lanjut, Parking Assistant Plus adalah fitur bantuan untuk parkir yang di dalamnya terdapat Surround View dengan kemampuan kamera 360, Panorama View, Top View, serta 3D View yang Anda dapat atur menggunakan Gesture Control.

Driving Assistant merupakan sistem yang dapat membantu pengemudi agar pengalaman berkendara menjadi lebih aman dan nyaman. Dalam Driving Assistant terdiri dari Crossing Traffic Warning pada bagian belakang, Front Collision Warning dengan intervensi pengereman dan pencegahan tabrakan belakang, Lane Departure Warning, dan Lane Change Warning.

Sementara itu, setiap pembelian di BMW Astra dilengkapi dengan BMW Service Inclusive, yang meliputi pemeliharaan rutin tanpa biaya selama 5 tahun atau 60.000 km, tergantung mana yang lebih dulu, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh, perlindungan ban selama 2 tahun, 5 tahun keanggotaan AstraWorld dengan bantuan darurat 24-jam, dan BMW Astra Card.

Tidak hanya meluncurkan produk terbaru untuk masyarakat Makassar, untuk memanjakan para pelanggan, selama periode 19 hingga 28 Februari 2021, BMW Astra memberikan penawaran terbatas berupa cicilan Rp10,7 juta per bulan untuk BMW 320i Sport, perpanjangan garansi menjadi hingga 5 tahun, voucer bensin senilai Rp10 juta, dan penawaran harga terbaik untuk trade-in dari BMW Astra Used Car.

“Pelanggan dapat melakukan proses pembelian tanpa keluar rumah karena kami bisa datang membawa mobil yang ingin coba, cukup menghubungi Business Consultant BMW Astra dan mengatur jadwal kedatangan.

Selain itu, pelanggan juga dapat melakukan perawatan kendaraan di rumah dengan menghubungi 1-500-898 lalu tekan 4 untuk melakukan penjadwalan. Semua layanan yang kami berikan ini dilengkapi dengan protokol kesehatan yang ketat.

“BMW Astra memberikan pelayanan menyeluruh dari pembelian, servis atau perawatan kendaraan hingga penjualan kembali untuk pelanggan,” tutup Ivan. (mit).