All New Aerox 155 Connected Layak Menyandang Gelar “The Best Sporty Scooter”

MAKASSAR,UPEKS – All New Aerox 155 Connected telah resmi menyapa konsumen di Indonesia. Sentuhan peningkatan dilakukan di berbagai sektor mulai dari desain, fitur, maupun performa untuk menghadirkan karakter Sporty Scooter yang kuat agar dapat mendukung aktivitas berkendara bagi mereka yang berjiwa muda.

Pembalap muda yang saat ini tengah menjajal All New Aerox 155 Connected, Galang Hendra Pratama, memberikan komentarnya terkait pembaharuan yang hadir pada motor.

Pria asal Yogyakarta yang merupakan pembalap Yamaha Racing Indonesia (YRI) yang beraksi di ajang World Super Sport (WSS) tersebut menilai bahwa ada beberapa keunggulan pada All New Aerox 155 Connected yang membuatnya pantas ‘dicap’ sebagai The Best Sporty Scooter dikelasnya.

“Beberapa bulan terakhir ini saya lagi akrab-akrabnya dengan All New Aerox 155 Connected. Berkativitas ngubek-ngubek Yogya ya pake ini, dengan fitur Y-Connect seru sekali,” ucap Galang.

“Saya menilai motor All New Aerox 155 Connected sangat cocok untuk anak-anak jaman now (milenial) yang karakternya sporty, agresif, dan penuh percaya diri. Karena dari segi desain, performa dan fitur itu sangat merefleksikan identitas mereka,” tambahny.

Galang mengungkapkan bahwa All New Aerox 155 Connected layak menyandang gelar sebagai The Best Sporty Scooter, karena memiliki Power Weight Ratio & Performa Terbaik sebagai sporty scooter.

Selain desain, tentu sektor dapur pacu menjadi hal yang prioritas guna menghadirkan sensasi berkendara yang luar biasa. Itulah sebabnya All New Aerox 155 Connected dibekali dengan Total New Engine Blue Core 155cc berpendingin cairan, dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata disetiap putaran mesin.

Mesin baru ini mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11.3kW / 8.000rpm serta torsi maksimum sebesar 13.9Nm / 6.500rpm.

Dengan bekal mesin baru yang mampu menghasilkan power atau tenaga besar tersebut, ditambah dengan bobot motor yang cukup ringan membuat rasio beban dan power (Power Weight Ratio)

yang dihasilkan All New Aerox 155 sangat baik.

PWR yang baik, penting untuk menunjang akselereasi motor menjadi lebih responsif saat diajak bermanuver dan mudah untuk mencapai top speed.

Desain Super Sporty

Untuk desain, All New Aerox 155 Connected memiliki DNA Super Sport yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya konsep full faring yang menyelimuti sisi kanan dan kiri motor dengan bentuk yang sangat aerodinamis. Ditambah lagi dengan desain lampu LED pada bagian depan dan belakang yang kini menjadi lebih tajam dan lebar serta dilengkapi oleh DRL (Daytime Running Light) yang menyerupai alis membuat motor tampil lebih agresif.

Terkoneksi Smartphone

Generasi terbaru Aerox kini telah memiliki fitur Y-Connect yang membuat pengendaranya dapat terkoneksi dengan sepeda motor melalui sambungan bluetooth.

Fitur ini menyajikan beragam fitur menarik yang memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi terkait kondisi motor dan data berkendara secara digital.

Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Y-Connect meliputi notifikasi panggilan dan pesan masuk di dashboard speedometer, informasi mengenai kondisi aki/battery dan oli mesin, notifikasi malfungsi motor, lokasi parkir terakhir sepeda motor saat terhubung dengan aplikasi, Revs Dashboard dengan tampilan baru, serta fitur Rank yang membuat aktivitas berkendara menjadi semakin menyenangkan dengan adanya kompetisi diantara sesama

pengguna Y-Connect. (mit)