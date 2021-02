95 Calon Bintara Wanita dan Tamtama TNI AL TA. 2021 Bersaing

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Sebanyak 95 peserta Calon Bintara Wanita (Cabawan) dan Calon Tamtama (Catam) PK TNI AL Tahun Anggaran (TA) 2021 mengikuti seleksi Tes Samapta yang digelar Panitia Daerah (Panda) Makassar di lapangan Arafuru Mako Lantamal VI , Selasa (23/02/2021).

Calon prajurit TNI AL ini terdiri dari 19 peserta Cabawan dan 76 peserta Catam. Mereka bersaing menjadi yang terbaik dalam tes Samapta.

Asisten Personel (Aspers) Danlantamal VI Kolonel Laut (E) Dendy Chandra, S.T mengatakan, di seleksi samapta ini diharapkan dapat merekrut calon prajurit Bintara dan Tamtama TNI AL terbaik yang berkualitas, memenuhi syarat serta dapat bersaing nantinya di seleksi tingkat pusat.

Hal ini sejalan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.S.E,M.M salah satunya tentang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) TNI AL yang unggul, yakni melalui proses rekruitmen yang baik.

Pelaksanaan tes samapta Cabawan dan Tamtama TNI AL ini berlangsung sehari, sedangkan untuk Calon Bintara Pria TNI AL besok akan melaksanakan test samapta di Gelombang 2, ujar Aspers Danlantamal VI.

Ke-95 peserta Calon Prajurit TNI AL Panda Makassar hari ini telah mengikuti semua test samapta yang terlebih dahulu pemeriksaan kesehatan dan pemanasan. Tes tersebut meliputi baterai A lari 12 menit, dilanjutkan baterai B sit up, push up, pull up, dan shuttle run, serta tes ketangkasan renang dan pengecekan postur, jelas Kolonel Laut (E) Dendy Chandra, (penlantamal VI).