Tim Medis FK-UMI, AMDA Indonesia & AMSA-UMI Terjun ke Lokasi Bencana Gempa Mamuju

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Musibah gempa bencana yang mengguncang Mamuju, Majene dan sekitarnya mengundang simpati seluruh masyarakat tak terkecuali institusi Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (FK UMI) bersama The Association of Medical Doctor of Asia (AMDA) Indonesia.

Selanjutnya menurunkan tim relawan guna membantu masyarakat yang terdampak gempa Mamuju, Majene dan sekitarnya.

Prof. dr. H. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K), Sp.F, DFM selaku Dekan Fakultas Kedokteran-UMI bersama Presiden AMDA-Indonesia, Prof. dr. H. Andi Husni Tanra, Ph.D, Sp.An, KIC-KMN melepas Tim Medis serta Tim Relawan dari FK UMI bersama AMDA-Indonesia, Sabtu(16/1).

Tim ini dikoordinir Ketua Unit Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (UP3M) FK-UMI dr Armanto Makmun, M.Kes bersama AMDA-Indonesia.

Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Kedokeran Universitas Muslim Indonesia (KBMFK-UMI) yang terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Tim Bantuan Medis (TBM) 110 FK-UMI, dan Dewan Mahasiswa Profesi (DMP) FK-UMI dan ikut bersama tim Asian Medical Student’s Association (AMSA-UMI).

Tim ini terdiri 15 orang. Diantaranya 4 dokter dan 11 Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa, TBM-110, DMP dan AMSA-UMI yang telah dilengkapi dengan APD standard dan melalui proses screening berupa Rapid Antigen.

Pelepasan Tim Relawan dilaksanakan, Sabtu (16/1/21),kemudian menuju lokasi melalu jalur yang aman setelah proses koordinasi bersama tim yang ada di Mamuju.

Kegiatan Tim Relawan akan berlangsung 1 minggu, dan tim ini merupakan tim pertama dan sekaligus melakukan evaluasi terkait kebutuhan dan masalah yang terjadi di Mamuju.

Selanjutnya, akan jadi masukan sekaligus persiapan pemberangkatan tim selanjutnya yang akan dilepas minggu depan.

Selain Tim Medis yang terdiri dari Dokter dan Mahasiswa Kedokteran, tim juga membawa bantuan yang diperuntukkan untuk warga Mamuju, Majene dan sekitarnya yang terdampak gempa berupa makanan, obat- obatan, pakaian serta APD.

Tim ini akan membentuk posko kesehatan bersama tim yang telah terbentuk dilokasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak bencana gempa ini.

Dalam arahannya, Presiden AMDA-Indonesia, Prof. dr. H. Andi Husni Tanra, Ph.D, Sp.An, KIC-KMN memberikan semangat kepada para Tim Relawan yang akan berangkat ke lokasi bencana.

Dikatakannya, kegiatan kemanusiaan ini merupakan panggilan hati dengan rasa ikhlas yang akan mendapatkan balasan yang luar biasa Allah SWT. Diharapkan, tetap menjaga kesehatan mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19.

Senada dengan itu, Dekan FK-UMI, Prof. dr. H. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA(K), Sp.F, DFM menandaskan, membangun humanis, rasa kemanusiaan, panggilan jiwa untuk mengabdi, hal yang penting.

”Bagi kita, sebagai dokter itu merupakan tanggung jawab yang melekat dan diharapkan menjadikan musibah ini sebagai hikmah untuk kita semua,” pesan Syarifuddin Wahid. (rls).