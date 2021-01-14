MAKASSAR CITY

Tahukah Anda, Siapa Yang Divaksin Pertama di Sulsel, Ini Daftarnya

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MAKASSAR, UPEKS.co.is — Pencanangan vaksinasi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaksanakan di RSKD Dadi Kota Makassar, Kamis (14/1/2021). Adapun nama-nama yang akan menerima vaksin Covid-19 sebagai berikut.

1.Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

2.Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman

    Sulaiman

3.Pangdam VII Hasanuddin Mayjen Andi

    Sumangerukka

4.Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam

5.Kepala Dinkes Sulsel Ichsan Mustari

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6.Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika

    Sari

7.Pengurus MUI Sulsel Andi Wahid Haddade

8.Ketua PPNI Sulsel Abdul Rakhmat

9.Wakil Sekretaris PKK Sulsel Aisyah

    Ahmad

10.Bendahara Persakmi Eha Sumatri

11.Ketua Persatuan Apoteker Indonesia

     Sulsel Prof Gemini Alam

12.Ketua KNPI Sulsel Nur Qanitha

13.MPI KNPI Sulsel Imran Eka

14.Wakil Sekretaris Persatuan Dokter

     Gigi Indonesia  Ardiansyah Pawinru (Rasak)

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