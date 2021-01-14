Tahukah Anda, Siapa Yang Divaksin Pertama di Sulsel, Ini Daftarnya

MAKASSAR, UPEKS.co.is — Pencanangan vaksinasi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dilaksanakan di RSKD Dadi Kota Makassar, Kamis (14/1/2021). Adapun nama-nama yang akan menerima vaksin Covid-19 sebagai berikut.
1.Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
2.Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman
Sulaiman
3.Pangdam VII Hasanuddin Mayjen Andi
Sumangerukka
4.Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisyam
5.Kepala Dinkes Sulsel Ichsan Mustari
6.Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika
Sari
7.Pengurus MUI Sulsel Andi Wahid Haddade
8.Ketua PPNI Sulsel Abdul Rakhmat
9.Wakil Sekretaris PKK Sulsel Aisyah
Ahmad
10.Bendahara Persakmi Eha Sumatri
11.Ketua Persatuan Apoteker Indonesia
Sulsel Prof Gemini Alam
12.Ketua KNPI Sulsel Nur Qanitha
13.MPI KNPI Sulsel Imran Eka
14.Wakil Sekretaris Persatuan Dokter
Gigi Indonesia Ardiansyah Pawinru (Rasak)