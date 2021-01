Mahasiswa Magister Komunikasi Unifa Gelar Seminar di CGV Panakkukang

MAKASSAR, Upeks.co.id – Grup Panelis I mata kuliah “Karya Ilmiah yang Diseminarkan” Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Fajar (Unifa) Makassar akan menggelar seminar karya ilmiah bertajuk “Marketing Communication Trends In 2021”.

Ketua Grup Panelis I mata kuliah Karya Ilmiah yang Diseminarkan, Misriadi Mise mengatakan, seminar yang akan membahas enam sub tema tersebut akan digelar di Cinema 3 (SATIN) CGV Panakkukang Makassar pada Rabu, 3 Februari 2021, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M.

“Kami di Grup Panelis I ada enam panelis. Masing-masing panelis akan menjabarkan sub temanya masing-masing. Saya sendiri akan mempresentasikan sub tema “(No) Face to Face Selling”,” terang Misriadi.

Sedangkan panelis lainnya yakni Andrie B. Syarif akan mengangkat sub tema “Artificial Intelligence Marketing”, Anna Maryani akan menpresentasikan sub tema “Melihat Flywheel di Dunia Logistik”, Muh. Alphiyan As. dengan sub temanya “Search Engine Optimization for Brand Awareness”, Wiwiek Dwi Endah S. akan mengulas tentang sub tema “Medsos & Marketing Komunikasi” dan La Ode Alfian Friz dengan sub tema yang akan dibahas yaitu tentang “Webisode untuk Para Marketer”.

Misriadi menuturkan, pihaknya sengaja menggelar kegiatan ini di tempat yang masih belum biasanya [untuk mengadakan seminar]. Selain anti mainstream karena belum banyak kegiatan seminar, utamanya di Makassar yang digelar di dalam studio sebuah bioskop, pihaknya juga sekaligus ingin membantu pemerintah menghidupkan kembali perekonomian khususnya sektor pariwisata.

“Kita tahu di masa pandemi Covid-19 ini banyak sektor yang terpuruk. Khususnya bioskop yang harus mengikuti kebijakan pemerintah untuk tutup sementara selama kurang lebih 9 bulan demi memutus rantai penyebaran Virus Corona dan baru dibuka kembali pada sekitar pertengahan Desember 2020,” ujarnya.

“Selain itu kami juga sekalian ingin membantu mempromosikan bahwa bioskop ternyata tidak hanya untuk tempat menonton film saja, tetapi juga bisa digunakan untuk menggelar berbagai acara,” beber Misriadi.

Usai menggelar kegiatan seminar, Grup Panelis I mata kuliah “Karya Ilmiah yang Diseminarkan” juga akan mengajak seluruh audience untuk menonton bareng film dengan judul “The Tower”.

Sementara itu, Supervisor CGV Panakkukang Makassar, Awal Wadjedhi membenarkan bahwa khususnya di Kota Makassar, masih sedikit masyarakat yang menggelar kegiatan atau acara seminar di dalam studio sebuah bioskop.

“Ada beberapa kali event digelar di dalam bioskop, tetapi bukan seminar melainkan jumpa pers untuk penampilan sebuah grup musik. Untuk kegiatan seminar masih sedikit sekali, bahkan masih jarang saya dengar. Kalau di Jakarta sudah cukup banyak yang menggelar kegiatan seminar di dalam bioskop, bahkan ada yang menggelar acara lamaran juga,” kata Awal.

Dia berharap, kegiatan seminar yang digelar Grup Panelis I mata kuliah “Karya Ilmiah yang Diseminarkan” Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Unifa Makassar yang dipandu MC Yudha Prawira Hasta ini dapat menjadi sebuah rangsangan bagi yang lainnya jika ingin menggelar acara seminar atau kegiatan lain di dalam bioskop yang selama ini rerata hanya digunakan untuk menonton film.(rls)