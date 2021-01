Hanya 3 Hari! Promo Weekend Special Hingga 50 Persen, Watsons Nipah Mal Hadir Lagi

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Sehat dan tampil cantik setiap saat boleh dikatakan dambaan setiap perempuan. Bahkan jika bisa, tampil cantik ini diharapkan sebagian besar perempuan di setiap kegiatan sehari-hari.

Bukan hanya bisa membuat diri lebih menarik, dengan tampil cantik dan sehat, pelanggan pun dapat beraktivitas dengan penuh percaya diri.

Kabar baiknya, buat pelanggan yang ingin menambah koleksi makeup dan kebutuhan kesehatan sehari-hari, Watsons Nipah Mall sedang bagi-bagi diskon menarik untuk beragam produk favorit seperti skin care, cosmetic, personal care, health dan masih banyak lagi.

Watsons sebagai leading health and beauty retail di Indonesia semakin berkembang signifikan dan terus berinovasi salah satunya melalui beragam promo yang digelar.

Menjelang akhir bulan Januari 2021, Watsons Indonesia kembali menggelar promo dengan tajuk Weekend Special (WES) pada tanggal 21-24 Januari 2021 di gerai Watsons yang terletak di Ground Floor Nipah Mall.

Di program promo WES, customer bisa menikmati berbagai promo yaitu diskon hingga 50 persen untuk berbagai merek dan lini produk kesehatan dan kecantikan antara lain salah satu produk yang paling banyak incar yakni CETAPHIL Gentle Skin Cleanser 500ml diskon 40 persen dari harga normal Rp217.500 menjadi Rp130.500, diskon 40 persen.

Cap Lang Minyak Kayu Putih 120 ML dari Rp69.000 menjadi Rp37.900, diskon 50 persen Hakubi White C 90 Tablet dari Rp277.000 menjadi Rp138.900, diskon 50 persen DETTOL Antiseptic Liquid 500ml dari Rp102.000 menjadi Rp49.900, diskon 50 persen DR FIT Masker Earloop 50’s dari harga Rp169.900 menjadi Rp74.900 dan masih banyak produk dengan harga spesial lainnya yang dapat menunjang gaya hidup sehat pelanggan.

“Kami selaku manajemen mal sangat mendukung program-program yang ditawarkan oleh berbagai gerai di Nipah Mall. Customer dapat langsung menikmati promo potongan harga ini dengan berbelanja langsung di gerai Watsons Nipah Mall tanpa minimum pembelanjaan. Kami berharap program seperti ini dapat memberikan pengalaman berbelanja untuk memenuhi kebutuhan customer. Segera kunjungi Watsons Nipah Mall dan nikmati

promo terbatas ini” tuturnya.

Selain itu, promo WES Watsons Nipah Mall juga menawarkan special bundling (Buy 2 Pay 1, Buy 4 Pay 2, dan lain-lain) antara lain beli 2 pak WATSONS Hygienic Face Mask 10s hanya dengan membayar Rp39.000 dengan harga normal Rp34.900 per pak, Buy 2 Pay 1 untuk MAYBELLINE Sensational Liquid Nude Ombre Kit by Pevita Pearce seharga Rp140.000, beli 2 Watsons Body Wash Whitening 1000ML seharga Rp99.000 dengan harga normal Rp79.000 per botol serta banyak produk dan merek lainnya.

“Bisnis health and beauty retail di Indonesia memang sangat berkembang pesat didukung antusiasme customer untuk berbelanja. Berbagai penawaran dan diskon yang menarik merupakan sebuah kesempatan yang sayang untuk dilewatkan, termasuk produk kesehatan dan kecantikan.

Mengulang kesuksesan program ini sebelumnya, Watsons sudah menyiapkan kejutan spesial untuk pelanggan setianya. Customer bisa mendapatkan kejutan spesial untuk produk favorit seperti skin care, cosmetic, personal care, health dan masih banyak lagi!” ungkap Lilis Mulyawati, Presiden Direktur Watsons Indonesia.

Selain memberikan promosi yang membuat pelanggan senang, Watsons Nipah Mall juga menyediakan produk kesehatan dan kecantikan yang lengkap dan berkualitas. (rls).