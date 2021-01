Di Posko Induk, Plt. Bupati Majene Rapat Mendadak.Bersama Camat

MAJENE, UPEKS.co.id—Plt.Bupati Majnee, Lukman menggelar rapat di lokasi Posko Induk Gempa Kecamatan Malunda yang ditempatkan di Kota Tinggi.

Rapat mendadak dengan mengundang Camat Malunda, Camat

Ulumanda, Camat Pamboang beserta para Kepala Desa di dua kecamatan tersebut, turut serta hadir Dandim 1401, Perwakilan BNPB RI, Kadis. Sosial, Kadis Kesehatan dan Kepala BPBD, Senin, (18/1/2021).

Dalam rapat kali ini Lukman mendengarkan semua keluhan dan masukan dari Camat dan kepala desa, terkait penanganan korban langsung gempa ataupun para pengungsi yang saat ini masih tersebar.

Camat Ulumanda Muhammad Arif sangat mengharapkan adanya pengiriman alat berat untuk membuka akses jalan yang sampai saat ini masih sebahagian tertutup longsor,”kami mengharapkan adanya bantuan tenda bagi warganya yang mengungsi serta kebutuhan hidup bagi warga yang sampai saat ini terisolir,”ucapnya.

Bupati Majene Lukman menyampaikan bahwa saat ini kondisi kita memang sangat gawat darurat, artinya semua dikerjakan secara cepat dan tepat sasaran.

Konsentrasi kita saat ini diharapkan semua kepala desa supaya menyiapkan armada mobil yang akan mengangkut bantuan dari Posko Induk ke desa masing masing.

“Saya minta para Camat masing masing akan menjadi koordinator dan mediator bagi semua desa yang ada diwilayahnya, bila masih ada desa yang belum datang ambil bagian di Posko, para Camat yang akan menindaklanjuti,”katanya.

Lukman juga berharap semua Kepala Desa agar menginventarisir rumah warga yang terkena gempa, termasuk kerugian materinya, juga fasilitas umum lainnya, entah itu rusak berat atau rusak ringan.

Selanjutnya data tersebut diteruskan ke Camat, dan Camat akan meneruskan ke Kabupaten, karena saat ini telah hadir disini

BNPB Pusat yang akan mengambil data tersebut, untuk mendapatkan bantuan stimulus dari BNPB Pusat.

Senada dengan Bupati, Dandim 1401 Majene, Letkol Inf. Yudie Rombe juga sangat mengharapkan keaktifan dari semua Kepala Desa dan Camat untuk pendistribusian logistik ke wilayah masing masing.

” Kalau kemarin memang kita kekurangan bantuan logistik namun mulai kemarin sampai hari ini sudah banyak yang masuk,” terangnya.

BNPB RI Mahsyeh Abdul Qadir yang turut serta hadir pada rapat ini menyampaikan bahwa data yang masuk harus satu pintu, selanjutnya data tersebut akan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dan di SK oleh Bupati, ini untuk memudahkan kami memobilisasi bantuan.

“Namun begitu data yang dimasukkan harus sesuai dengan kondisi yang ada yaitu by name by adress, selanjutnya untuk data rumah yang rusak untuk melibatkan juga dari Dinas terkait,”ujarnya. (Alim).