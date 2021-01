Bisnis Celebes Token Siap Padi Pesaing Bitcoin

Makassar, Upeks.co.id— Peluang bisnis investasi seperti bitcoin makin meluas di masyarakat sejak beberapa tahun lalu. Ternyata, dalam negeri pun, ada beberapa perusahaan pengelola bisnis serupa yang beroperasi sejak beberapa tahun lalu.

Di Makassar, ada Celebes Token. Bisnis investasi Celebes Token persis mirip sistem bisnis seperti bitcoin yang beroperasi lintas negara sejak tahun 2000-an.

Melalui media internet, produk investasi Celebes Token dapat diakses melalui aplikasi android di play store yakni Tronlink.

Pada aplikasi tersebut, investor dapat langsung bertransaksi dengan menginvestasikan dananya. Salah satu kelebihan produk Celebes Token yakni harga per koin sangat terjangkau yakni Rp.250.000 per token cukup anda menyimpan selama 3 bulan akan terjadi kenaikan harga yang signifikan melalui ekosistem pada www.clbs.io yang dikembangkan.

Seperti halnya pada bisnis investasi Bitcoin , di awal -awal beroperasi bisnis investasi bitcoin seharga berkisar Rp.60.000-an rupiah per koin. Kini, harga bitcoin per hari ini sudah mencapai Rp.575 juta per koin. Dari harga itu, investor yang telah membeli koin sejak beberapa tahun lalu, telah meraup profit atau selisih harga hingga ratusan kali lipat.

“Ini bisnis nyata terjadi, nyata dialami oleh para investor dari berbagai negara,” kata CEO & Blockchain Advisor Celebes Token, Muh Hady Firmansyah saat launching di Hotel Grandtown Makassar, Minggu (10/1/2021).

Hady menuturkan, bisnis Celebes Token adalah bisnis yang nyata bisa dinikmati hasil keuntungannya yang berlipat dalam waktu setahun.

Saat launching Presale, Celebes Token menyiapkan sebanyak 10,000 token untuk para investor. Harga token dibuka Rp.250.000 per token . Hari pertama pasca launching, ratusan investor dari berbagai daerah langsung merespon peluang bisnis ini dengan bertransaksi sebanyak 500-an token.

“Kami targetkan transaksi akan semakin banyak di triwulan pertama 2021, setelah itu harga token akan naik hingga diatas 50 persen,” ujar Hady.

Manajemen Celebes Token yakni Edwin Fahreza selaku CTO & Software Engineer menargetkan transaksi investor hingga semester pertama 2021 telah mencapai 10,000 token, artinya seluruh token yang tersedia habis ditransaksikan. Setelah itu, harga token akan naik beberapakali lipat melalui ekosistem yang dirancang.(rls)