.Azis Pengeran, SH, MH, Ketua IKA UIT

MAKASSAR.UPEKS.co.id— Azis Pangeran, SH, MH, dinobatkan sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Alumni Universitas Indonesia Timur (UIT) Periode 2021-2025.

Dia terpilih dalam musyawarah alumni yang dilakukan secara online dan offline. Sejumlah alumni mengikuti secara online sementara beberapa lainnya mengikuti secara offline di Hotel Lariz, Jalan Lagaligo, Makassar, Rabu, 13 Januari 2021.

Sesaat setelah terpilih, Azis berterima kasih kepada seluruh alumni yang telah percayakan dirinya sebagai Ketua IKA UIT.

“Saya berjanji untuk membawa organisasi lebih berperan ke depan. Dia menyatakan dirinya memberi apresiasi kepada Rektor dan seluruh jajaran akademik UIT atas dukungannya sehingga pelaksanaan musyawarah alumni berjalan lancar.” ujarnya.

Diyakini dengan sinergitas alumni dan universitas, akan memberi kontribusi nyata dalam kemajuan perguruan tinggi UIT selanjutnya,” tegas Azis.

Sementara itu, Rektor UIT Dr.Andi Maryam, S.ST, SKM, M.Kes mengatakan, Alhamdulillah FKKA atau IKA sudah terbentuk. Universitas berharap dengan adanya FKKA maka sinergitas dengan Alumni bisa terjalin dalam terobosan UIT ke depan dengan Core Value Useful, Innovation and Trust. (rls).