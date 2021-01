Awal Tahun, Produk Favorit The Body Shop Nipah Mall Diskon Hingga 50 Persen

MAKASSAR.UPEKS.co.id—Setelah memberikan promo akhir tahun yang bertajuk “Spread Some Kindness” beberapa waktu lalu, The Body Shop Nipah Mall kembali memanjakan pelanggan setianya dengan menghadirkan promo awal tahun.

Toko kosmetik asal Inggris tersebut menawarkan berbagai produk favorit dengan harga spesial, sehingga produk ini kian diminati khususnya bagi kaum hawa.

Bertajuk “SERIOUSLY SPLENDID”, pelanggan dapat menikmati potongan harga hingga 50 persen untuk berbagai produk limited edition mulai dari skincare, body butter atau body mist kesayangan para pelanggan.

Adapun aneka produk yang bisa pelanggan dapatkan dengan harga khusus antara lain Himalayan Charcoal Purifying Face Wash 125ml hanya dengan harga Rp99.500 dari harga normal Rp199.000.

Selanjutnya, Drops Of Youth Liquid Peel Scrub 145ml seharga Rp317.200 dari harga normal Rp409.000, Vitamin C Liquid Peel Scrub 145ml seharga Rp295.200 dari harga normal Rp369.000 dan masih banyak produk favorit lainnya.

Selain itu, The Body Shop Nipah Mall juga menawarkan potongan harga 20 persen untuk semua varian body mist dan shower gel.Bagi pelanggan yang ingin melengkapi perlengkapan rias wajah, The Body Shop juga memberi potongan hingga 40 persen untuk item produk make up. Seluruh promo ini berlaku 7- 25 Januari 2021.

Yang tak kalah menarik, bagi pelanggan The Body Shop yang belum menjadi member sekarang adalah saat yang tepat. Sebelumnya, pelanggan harus berbelanja minimal Rp250.000 untuk menjadi member.

Namun pada promo ini, pelanggan bisa bergabung menjadi Love Your Body™️ Club member tanpa minimum pembelanjaan atau gratis.

Bergabung dengan Love Your Body™️ Club akan memberikan banyak keuntungan eksklusif seperti pengumpulan poin yang dapat digunakan untuk berbelanja ataupun ditukarkan dengan produk, diskon produk baru, promo di bulan ulang tahun, hingga keuntungan lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Pelanggan dapat registrasi menjadi member dengan melakukan pembelanjaan atau transaksi langsung di gerai The Body Shop Nipah Mall atau melalui website www.thebodyshop.co.id.

General Manager Nipah Mall & Office Building, Richard Abraham, menuturkan mendukung program promo yang ditawarkan oleh The Body Shop.

“Kami selaku manajemen mal sangat mendukung program-program yang ditawarkan oleh berbagai gerai di Nipah Mall. Customer dapat langsung menikmati promo potongan harga ini dengan berbelanja langsung di gerai The Body Shop tanpa minimum pembelanjaan. Kami berharap program seperti ini dapat memberikan pengalaman

berbelanja untuk memenuhi kebutuhan customer. Segera kunjungi The Body Shop Nipah Mall dan nikmati promo terbatas ini” tuturnya. (rls),