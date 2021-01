Atase Pendidikan KBRI Thailand Tegaskan, UMI PTS Bereputasi di Indonesia dengan Akreditasi ‘A’

MAKASSAR.UPEKS.co.id—UMI gelar silaturahmi dengan Atase Pendidikan KBRI di Thailand, Deputy Rector Fatoni University, Thailand, dan Vice Chancellor University College of Yayasan Pahang, Malaysia, Selasa (29/12/2020) di Ruang Rapat Senat Gedung Menara UMI Lt. 9.

Silaturahmi dilaksanakan melalui video conference zoom dengan agenda diskusi Join Class Program dan International Student Program.

Atase Pendidikan KBRI di Thailand, Prof. Dr. H. Mustari Mustafa, M.Pd. mengatakan silaturahmi ini, acara strategis dan nuansanya untuk kemajuan, perkuat kapasitas universitas dan perkuat kepercayaan dari masyarakat.

“Di usia menginjak 67 tahun, berharap UMI semakin maju dan berkontribusi untuk bangsa dan dunia. Ditambah akreditasi A, UMI adalah universitas yang bereputasi, UMI terakreditasi ‘A’ tertinggi di Indonesia. UMI sangat membantu kedutaan.

Adapun fungsi kedutaan adalah sebagai representasi dan fasilitasi. Yakni mewakili UMI untuk menjelaskan tentang status UMI kepada mitra khususnya di Atase Pendidikan.” papar Dr. Mustari Mustafa.

“Kami merasa senang, bangga, menjelaskan apa itu UMI. Antara lain kami menyebut, UMI memiliki akreditasi terbaik, memiliki kematangan dalam sejarah,” ungkapnya.

Diketahui, Dr. Mustari Mustafa yang sudah menjabat 3 tahun 8 bulan ini akan mengakhiri masa kerjanya Februari 2021.

“Saya dari UIN Alauddin Makassar, kalau sudah Kembali akan lebih mudah dalam memfasilitasi,” katanya.

“Saya menyambut baik kerjasama dengan Fatoni University. UMI adalah universitas yang memperkuat dakwah islamiah dan terbuka dengan international student,” tutupnya.

Hadir secara virtual pula Deputy Rector for International Relations Fatoni University Thailand, Prof. Dr. Sukree Langputeh dan Vice Chancellor University Colleg of Yayasan Pahang Malaysia, Dr. Azhar bin Jaafar.

Dari pihak UMI hadir, Rektor UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., Wakil Rektor (WR) I Dr. Ir. H. Hanafi Ashad, M.T., WR II Prof. Dr. H. Salim Basalamah, S.E., M.Si., WR III Prof. Dr. H. Laode Husein, S,H., M.H., WR IV Drs. KH. Zain Irwanto, M.A., WR V Prof. Dr. Hatta Fattah, M.S.

Turut hadir, Direktur Program Pascasarjana, Dekan Fakultas Agama Islam, Dr. Ismail Suardi Wekke, Kepala Biro Umum dan Kepala Humas, Dr Hj Nurjannah, Abna.

Rektor UMI Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., dalam sambutannya mengatakan sebagai kampus terbuka dan islami, UMI siap bekerjasama dan merespon Joint Class Program dan International Student Program ini.

”Kami berterima kasih atas terselenggaranya silaturahmi ini. Semoga ke depannya ada kesepahaman untuk melaksanakan silaturahmi berikutnya,” kata Prof. Basri Modding.

Sementara itu, Wakil Rektor V UMI, Prof. Dr. Hatta Fattah, M.S., selaku moderator mengungkapkan, UMI perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik di Indonesia Timur.

“Tahun ini adalah tahun inovasi, UMI mendapatkan penghargaan sebagai PTS terbaik se-Sulawesi dan mendapat peringkat ke-64 dari dua ribu lebih PTN/PTS secara klasterisasi nasional,” ungkapnya.

Untuk itu,lanjut Prof. Hatta Fattah, 2021 UMI memasuki periode pencapaian. Salah satu yang ingin dicapai adalah internasionalisasi UMI.

“Melalui silaturahmi ini, UMI berharap Joint Class Program maupun International Student Program dapat terealisasi,” katanya.

Realisasi Joint Class Program, diharapkan awal 2021 dapat terlaksana melalui perkuliahan maupun seminar dengan Fatoni University atau Pahang University.

Untuk International Student Program, lanjut Prof. Hatta Fattah, UMI setiap tahun menerima 6.000 mahasiswa dimana 2,5% dialokasikan untuk beasiswa.

“Kami berharap ini bisa dialokasikan untuk mahasiswa luar negeri khususnya dari Thailand dan Malaysia.

Program lain yang memungkinkan, pertukaran professor dan dosen serta kolaborasi penelitian,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan, pada Milad UMI ke-67 mendatang, UMI merencanakan adanya Second International Conference on Halal Policy and Sustainability, dan berharap Thailand dan Malaysia maupun negara-negara lain dapat berkolaborasi.

“Sehingga ini menjadi kontribusi yang penting untuk dunia maupun global,” pungkas Prof. Hatta Fattah.

Silaturahmi yang berlangsung interaktif ini menghasilkan keputusan, bahwa kerjasama akan ditindaklanjuti melalui MoU dan diikuti dengan MoA Januari 2021. (rls).