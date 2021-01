Asosiasi LIVE Buka Posko Bantuan untuk Korban Gempa

MAKASSAR, UPEKS.co.id–Asosiasi Pengusaha Dan Penyelenggara Acara LIVE Celebes menggelar aksi kemanusiaan dengan menggalang dana dan bantuan untuk diberikan kepada korban yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat.

Asosiasi yang menghimpun lebih dari 100 perusahaan industri event di Sulawesi Selatan ini, menggalang dana dengan membuka posko penerimaan bantuan secara tunai maupun non tunai di yang berpusat disalah satu kantor member LIVE yaitu MD Enterprise di jalan Sultan Alauddin 1, kompleks Brimob Pa’baeng-baeng no 8.

“Aksi ini adalah wujud kepedulian terhadap sesama untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana” Ungkap kordinator LIVE Care Israndi Jihad

Penggalangan donasi ini akan berlangsung selama 10 hari mulai sejak tgl 15 – 25 januari 2021.

Dan pada hari pertama pembukaan donasi, telah terkumpul kurang lebih 10 juta dari donasi member anggota LIVE Celebes dan diharapkan akan terus bertambah donasinya dari para member LIVE dan para dermawan.

“Untuk saat ini ada kurang lebih 100 perusahaan industri event yang tergabung dalam asosiasi LIVE dan kita berharap semua anggota Live Celebes akan berkontribusi sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan menjadi ladang pahala dan tabungan akhirat” Tambah Israndi.

Setelah semua donasi terkumpul Tim Relawan LIVE Peduli akan menggerakkan armada logistik menuju Sulbar yang terdampak langsung oleh gempa.

Untuk diketahui, Pengurus Asosiasi LIVE dilantik sejak 9 oktober 2020 di Wisma Negara dan belum cukup 6 bulan setelah dilantik, Asosiasi LIVE aktif dalam kegiatan sosial salah satunya melalui aksi nyata penggalangan donasi untuk bencana Sulbar.

Selain membuka posko bantuan berupa barang dan kebutuhan pokok, Asosiaso LIVE juga menerima sumbangan berupa uang tunai yang dapat disetorkan ke nomor Rekening BCA 0255-320-233 a.n Zalma Miru atau dapat melalui narahubung 085342722958.(Jahar).