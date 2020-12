Telkomsel Penguatan dan Pengamanan Akses Jaringan Broadband

Makassar, Upeks.co.id–Memasuki momen perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (NARU) Telkomsel memprediksi trafik layanan data akan mengalami peningkatan sebesar 10,19% dibandingkan dengan hari biasa 2020. Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, Telkomsel memprediksi trafik data akan tumbuh 49,3%. Prediksi tersebut didasari pada tren perubahan perilaku pelanggan selama masa pandemi sepanjang tahun ini, di mana terjadi pergeseran pemanfaatan akses layanan berbasis digital untuk kebutuhan mendukung aktivitas keseharian, seperti akses layanan media sosial yang diprediksi tumbuh 7,32%, layanan communications (seperti instant messaging dan video conference) melonjak 22,52%, layanan streaming video naik 12,47%, layanan mobile gaming melonjak hingga 18,65%, akses browsing naik 14,21%, serta akses layanan e-commerce yang akan tumbuh sekira 13,17%.

Sedangkan untuk trafik pada layanan SMS, Telkomsel memproyeksi akan terjadi pertumbuhan sebesar 4,89% dibandingkan dengan hari biasa di 2020. Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru 2019, pertumbuhan yang terjadi diprediksi mencapai 0,8%. Untuk layanan Voice, Telkomsel memprediksi trafiknya akan tumbuh 2,76% dari hari biasa di tahun ini. Jika dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru sebelumnya, trafik layanan Voice diperkirakan akan turun 12,1%.

Berdasarkan prediksi trafik di atas, Telkomsel mengambil langkah antisipatif dengan melakukan optimalisasi jaringan, khususnya pada konektivitas broadband, di 550 point of interest (POI) yang tersebar di seluruh Indonesia. POI tersebut mencakup 304 area residensial, 23 wilayah rumah sakit utama penanganan COVID-19, serta 223 titik strategis utama lainnya di tiap provinsi (meliputi titik jalur distribusi logistik seperti bandara, pelabuhan, jalan, serta fasilitas umum lain).

Direktur Network Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, “Upaya penguatan, penambahan, dan pengamanan akses jaringan yang telah dilakukan secara rutin menjadi langkah kami untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, khususnya akan akses layanan broadband, terutama menjelang momen hari Natal dan Tahun Baru. Dengan adanya fokus optimalisasi jaringan di masing-masing titik prioritas ini kami berharap dapat meningkatkan user experience saat menggunakan jaringan Telkomsel. Kami pun memastikan bahwa penguatan dan pengamanan akses jaringan akan menjangkau seluruh titik prioritas agar seluruh pelanggan dapat terus menikmati layanan broadband terdepan, terluas, dan merata dengan nyaman dan lancar di setiap aktivitas digitalnya di momen akhir tahun dan pergantian tahun baru.”

Dalam melakukan upaya penguatan kualitas dan kapasitas jaringan di POI yang telah ditentukan, Telkomsel mengoperasikan tambahan 587 BTS 4G LTE baru, dan 69 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) serta menambah kapasitas gateway internet menjadi 6.880 Gbps untuk menjamin kelancaran akses layanan data bagi pelanggan di seluruh Indonesia. Hingga November tahun ini, Telkomsel juga telah mengoperasikan teknologi 4G LTE di seluruh BTS USO yang tersebar di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk perbatasan negara hingga pelosok negeri, sekaligus melengkapi lebih dari 233.000 BTS Telkomsel yang sudah beroperasi melayani lebih dari 95% wilayah populasi di Indonesia.

Selain itu, Telkomsel juga menjalankan drive test atau uji jaringan, dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di setiap wilayah. Total jarak tempuh uji jaringan kali ini mencapai 14.008 km, yang mencakup 26 ruas tol (termasuk yang baru beroperasi) di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Telkomsel menggunakan enam parameter dalam menilai kualitas jaringan, yaitu Coverage, Call Setup Success Rate (CSSR), Call Completion Success Rate (CCSR), Call Setup Time (CST), Mean Opinion Score (MOS), dan Data Throughput. Berdasarkan parameter tersebut, drive test yang dilakukan memberikan hasil yang baik, dengan perolehan data Coverage 100%; CSSR 98,73%; CCSR 99,26%; CST 6,61 detik; MOS ≥ 3 90,99%; dan rata-rata Data Throughput mencapai 12,92 Mbps.

Untuk pengawasan dan pengamanan rutin terhadap performa jaringan, Telkomsel kembali menerapkan virtual operation dan virtual monitoring yang telah sukses dijalankan pada Ramadan dan Idul Fitri 1441H lalu. Upaya ini dilakukan untuk mendukung imbauan pemerintah dalam menerapkan physical distancing saat proses bekerja sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan jaringan. Telkomsel turut melengkapi para petugas lapangan dengan alat pelindung diri (APD) untuk menjaga keselamatan dan kesehatan mereka. Virtual operation dan virtual monitoring untuk Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dijalankan dengan menggelar 59 Posko Virtual yang dikawal langsung oleh 1.350 personel dari internal Telkomsel dan didukung 35 tim mitra strategis beranggotakan 767 orang.

Hendri lebih lanjut menjelaskan bahwa Telkomsel juga terus memantapkan peta jalan (roadmap) implementasi 5G di Indonesia dengan memperluas cakupan jaringan VoLTE, yang kini dapat dinikmati pelanggan di 48 kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Kehadiran VoLTE Telkomsel dengan cakupan yang lebih luas dan didukung sinergi dengan para penyedia ponsel pintar yang mendukung layanan VoLTE memungkinkan lebih banyak pelanggan untuk mendapatkan pengalaman menelepon yang lebih baik dan jernih berkat jaringan 4G LTE terdepan dan terluas dari Telkomsel. Pelanggan pun bisa bebas berselancar, membuka berbagai aplikasi, streaming video, hingga bermain game saat masih dalam panggilan VoLTE.

Optimalisasi Saluran Digital untuk Jaminan Ketersediaan Produk dan Layanan

Telkomsel menjamin ketersediaan produk dan layanan pelanggan guna memastikan kenyamanan pengguna selama momen NARU 2020. Maka dari itu, Telkomsel telah berkoordinasi dengan lebih dari 60.000 mitra strategis, yang terdiri dari 61 mitra distributor dan 530 Telkomsel Distribution Center, 51.980 mitra modern channel, 3.644 mitra outlet/reseller Siaga, 3.827 Sales Agent, 23 mitra e-commerce dan fleet management, serta 43 mitra perbankan untuk memastikan ketersediaan produk dan layanan Telkomsel. Upaya tersebut diwujudkan dengan bersinergi bersama para mitra untuk memaksimalkan berbagai saluran penjualan digital yang menyediakan produk-produk Telkomsel. Untuk memperkuat sinergi, Telkomsel telah menyiapkan berbagai program insentif menarik khusus bagi para mitra strategis.

Untuk para mitra outlet yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penjualan produk Telkomsel, Telkomsel menyediakan berbagai macam program akhir tahun, mulai dari program tambahan “bintang” langsung untuk setiap transaksi hingga program dealing. Telkomsel juga mempermudah mitra outlet dengan hadirnya program kredit usaha mikro produktif melalui kolaborasi bersama LinkAja dan Bank Mandiri. Dengan begitu, sebanyak 500.000 mitra reseller yang menjual produk Telkomsel akan tetap mendapat keuntungan tanpa harus keluar modal. Program untuk mitra reseller tersebut dihadirkan Telkomsel, sebagai bagian dari Telkom Group, untuk bersinergi dengan ekosistem BUMN dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di setiap penyediaan produk dan layanan.

Lebih lanjut, guna memastikan pelanggan tetap nyaman dalam menikmati pelayanan prima Telkomsel di momen akhir tahun, Telkomsel juga telah mengoptimalkan saluran layanan digital untuk pelanggan. Pelayanan digital tersebut dapat diakses melalui saluran komunikasi media sosial, seperti LINE @Telkomsel, Facebook Messenger ‘Telkomsel’, WhatsApp +62811-1111-1111, Telegram @Telkomsel_official_bot, dan Twitter @Telkomsel. Selain itu, Telkomsel juga memaksimalkan saluran email di cs@telkomsel.co.id, layanan asisten virtual di aplikasi MyTelkomsel dan situs www.telkomsel.com, serta layanan call center 24 jam melalui akses telepon di 188.

Direktur Sales Telkomsel Ririn Widaryani mengatakan, “Bersama jaringan broadband terdepan, terluas, dan merata, ketersediaan produk serta layanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kami untuk terus memastikan kenyamanan pengalaman pelanggan dalam beraktivitas digital, terlebih di momen perayaan hari Natal dan pergantian tahun. Maka dari itu, kami berharap komitmen Telkomsel untuk selalu mendekatkan diri di setiap saluran penyediaan produk dan pelayanan pelanggan, khususnya pada akses distribusi digital, dapat menemani pelanggan di momen yang penuh semangat dan harapan baru, walau kita harus merayakannya di situasi penuh tantangan.”

Ririn menambahkan, pusat layanan kunjungan pelanggan seperti GraPARI tetap beroperasi normal dengan pembatasan petugas customer service. Khusus untuk GraPARI 24 jam, guna mendukung imbauan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan, jam operasionalnya dibatasi menjadi pukul 07:00 hingga 22:00. Kantor mitra Telkomsel Distribution Center juga tetap beroperasi melayani kebutuhan para mitra outlet/reseller untuk penyaluran produk dan layanan kepada pelanggan.

Program Loyalitas dan Promo Paket Layanan Digital bagi Pelanggan Setia

Sejak awal Desember 2020, Telkomsel telah menghadirkan inisiatif program loyalitas dan retensi pelanggan bertajuk To the POIN Festival (TTP) untuk seluruh pelanggan setia dalam menyambut momen Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dengan semangat baru nan positif. TTP sendiri menyajikan beragam rangkaian program, salah satunya Lucky Draw To the POIN yang berlangsung hingga 31 Desember 2020. Program undian tersebut menawarkan berbagai hadiah yang melimpah, mulai dari 3 unit Honda HRV, 10 unit Samsung Note 20 Ultra, 26 unit Samsung A80, hingga hadiah utama 1 unit Mercedes-Benz C180. Informasi lebih lanjut mengenai Lucky Draw To the POIN dapat diakses melalui www.telkomsel.com/luckydrawttp.

Selain itu, Telkomsel juga berkolaborasi dengan sejumlah e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Blibli untuk memberikan kejutan tambahan kepada pelanggan dengan menghadirkan berbagai diskon menarik, e-parcel akhir tahun, dan diskon pembelian smartphone hingga Rp700.000 dengan menukarkan POIN mulai dari 300 Telkomsel POIN. Di samping memberikan kejutan hadiah, Telkomsel turut bekerja sama dengan Kitabisa untuk mengajak pelanggan berdonasi lewat penukaran Telkomsel POIN.

Rangkaian program To the POIN Festival ini nantinya juga akan dimeriahkan oleh konser digital bertemakan “Thank God I’m Indonesian” yang akan disiarkan secara live streaming melalui aplikasi MAXstream di tanggal 28 Desember 2020. Informasi lebih lanjut mengenai To the POIN Festival ini dapat diperoleh melalui situs www.telkomsel.com/tothepoin.

Telkomsel juga menghadirkan sejumlah promo khusus untuk beragam layanan digital demi menemani keseruan pelanggan melewati momen Natal dan Tahun Baru walau harus beraktivitas dari rumah. Promo tersebut meliputi paket broadband bulanan dengan bundling berlangganan Disney+ Hotstar, paket Gala Plus dengan kuota data 30GB seharha Rp62.000 untuk akses layanan video streaming (HBO GO, VIU, IFLIX, VIDIO, Disney+ Hotstar, dan MAXstream), bonus kuota data 7GB untuk top-up dan aktivasi mobile games melalui Google Play Store dan Dunia Games, promo value added services (VAS) entertainment berupa diskon 50% untuk upgrade Tinder Gold, serta paket konsultasi kesehatan melalui aplikasi halodoc dengan harga mulai dari Rp30.000.

Selain program layanan digital, Telkomsel turut memberikan nilai tambah untuk aktivitas pelanggan di aplikasi MyTelkomsel. Beberapa penawaran yang dapat dinikmati pelanggan melalui MyTelkomsel antara lain program Daily Check-in yang menawarkan bonus kuota data hingga 7,5GB serta kemudahan transaksi untuk pembelian produk di MyTelkomsel dengan saluran pembayaran digital via mitra fintech seperti Kredivo, ShopeePay, dan GoPay. (rls)